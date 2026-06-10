Kedd estére fény derült az igazságra, miszerint a Real Madrid frissen újraválasztott elnöke, Florentino Pérez Julián Álvarezre gondolt, mint a Királyiak 150 millió eurós célpontja. A hivatalos közleményből kiderült, hogy az Atlético Madrid nemet mondott a városi rivális ajánlatára, de a helyzetet nehezítette a világbajnok támadó kivásárlási záradéka.

Nagyon úgy tűnik, hogy Julián Álvarez nem lesz a Real Madrid játékosa

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Kikosarazták, majd megalázták a Real Madridot

„A Real Madrid CF bejelenti, hogy a mai igazgatótanácsi ülését követően 150 millió eurós ajánlatot tett a Club Atlético de Madrid számára Julián Álvarez játékjogaiért. Ezt követően az Atlético de Madrid megköszönte az ajánlatot, amely a két klub közötti jó kapcsolat keretében érkezett, de azt elutasította, a játékos kivásárlási záradékára hivatkozva” − olvasható a keddi közleményben.

Mint kiderült, Álvarez kivásárlási ára 500 millió euró, így nem csoda, hogy a Barcelona ajánlata után erre is nemet mondtak a Matracosok.

Amire azonban csak kevesen számítottak, hogy az Atlético Madrid reagálni fog a történtekre, de nem is annak tartalma, hanem stílusa botránkoztatta meg a szurkolókat. A Matracosok előbb a hivatalos X-oldalukon öt darab nevetős emojit tettek közzé, aztán pontosították a közleményben elhangzottakat.

„Először is, kivágtátok a pápa videójának azt a részét, amelyben elmondja, hogy az Atlético szurkolója is. Másodszor, lehetséges, hogy összekevertétek az udvariasságot a hálával, de hogy semmi kétség ne maradjon: semmiért sem tartozunk nektek köszönettel − írják a spanyolok a közleményben. − Nem fontolgatjuk és nem is értékeljük a Juliánra érkező ajánlatokat.

Hogyan is ne lennénk jó viszonyban, amikor még a Barcelonánál is jobban meg tudtok nevettetni minket?”

Az utóiratban pedig hozzátették, hogy mivel ilyen jó kapcsolatban állnak a Real Madrid elnökével, így örülnének neki, ha nem csábítanák el az utánpótlásban pallérozódó játékosaikat.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Álvarez 2024-ben, világbajnokként érkezett az Atlético Madridhoz, amely mintegy 75 millió eurót fizetett a játékjogáért. A 26 éves támadó azóta 106 tétmérkőzésen 49 gólt és 17 asszisztot jegyzett, a mögöttünk hagyott szezonban pedig többször is felmerült az esetleges távozása.