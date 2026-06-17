A Real Madrid a hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a portugál válogatott középpályással, Bernardo Silvával. A 31 éves középpályás az elmúlt kilenc évet a Manchester City csapatánál töltötte, mely annak idején 50 millió eurót fizetett érte az AS Monacónak.

A Real Madridhoz igazoló Bernardo Silva (középen) a portugál válogatottal van a foci-vb-n

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP / AFP

Bernardo Silva kilenc év alatt hat bajnoki címet, öt Ligakupát, három FA-kupát, három angol Szuperkupát, egy Bajnokok Ligája-trófeát, valamint egy klubvilágbajnokságot nyert a Manchester Cityvel. A portugál középpályás szerződése idén nyáron járt le az angol csapatnál, melyet nem hosszabbított meg, így ingyen igazolt a Real Madridhoz.

Bombaerős lesz a Real Madrid?

A 109-szeres portugál válogatott középpályás hivatalosan a második igazolása a Real Madridnak idény nyáron.

A Királyi Gárda a napokban jelentette be, hogy megszerezte a Chelsea együttesétől a spanyol válogatott Marc Cucurellát, emellett a nemzetközi sportsajtó kész tényként kezeli azt is, hogy a Real Madrid már mindenben megállapodott a Liverpooltól távozó Ibrahima Konatéval, valamint Denzel Dumfries-szel, az Internazionale holland jobbhátvédjével.