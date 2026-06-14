Újabb nagy névvel erősítheti meg keretét a Real Madrid, amely a hírek szerint szóbeli megállapodásra jutott a Chelsea-vel Marc Cucurella átigazolásáról.

Marc Cucurella a Real Madridhoz igazolhat

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Real Madrid megegyezett a Chelsea sztárjával

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette a közösségi oldalán, hogy a felek minden fontos részletben megegyeztek, sőt maga az Európa-bajnok balhátvéd is igent mondott a klubváltásra. Az átigazolás már rendkívül előrehaladott állapotban jár, és legkésőbb a világbajnokság után végleg pont kerülhet az ügy végére. A Real várhatóan 51,8 millió fontot fizet a londoniaknak.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

A Real Madrid számára elsődleges cél a nyáron, hogy megerősítse a balhátvéd posztot, Cucurellát kifejezetten José Mourinho vezetőedző egyik kérése volt.

A Barcelona akadémiáján nevelkedett 27 éves védő 2022-ben igazolt a Chelsea-hez a Brightontól, ugyan kezdetben hullámzó teljesítményt nyújtott, az elmúlt két évben meghatározó tagja lett a csapatnak. Cucurella távozása különösen fájó lehet a Chelsea új vezetőedzőjének, Xabi Alonsónak, akit év elején menesztett a Real, ugyanis komolyan számolt volna honfitársával a következő idényben. A spanyol edző így azonban kénytelen vélhetően kénytelen lesz új megoldást találni a védelem bal oldalára.

A spanyol válogatott Cucurella távozása ugyanakkor nem teljesen meglepő, hiszen a játékos korábban többször is nyíltan kritizálta a klubvezetés egyes döntéseit.