Nem sokkal a 2026-os foci-vb rajtja előtt a Quick gyorsétteremlánc bejelentette, hogy „The Eden” néven egy új hamburgert dob a piacra, amely a Lille, a Chelsea és a Real Madrid korábbi sztárjáról, Eden Hazardról kapta a nevét.

Eden Hazard a Real Madrid csapatától vonult vissza

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Eden Hazard 2023-ban vonult vissza a Real Madridtól

A 126-szoros belga válogatott sztár már több nyilatkozatában is elárulta, hogy nyaralásai során egyáltalán nem vetette meg a finom ételeket, s többek között ezért is történhetett meg, hogy 2019-ben túlsúllyal érkezett meg a Real Madridhoz. Hazard Cristiano Ronaldo távozása után tette át a székhelyét Spanyolországba, viszont meg sem tudta közelíteni azt a szintet, amivel a Chelsea szurkolóit éveken át kápráztatta el.

Végül 76 tétmérkőzésen mindössze hét alkalommal volt eredményes, ez a statisztika pedig rendkívül csalódást keltő, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a Real Madrid 120 millió eurót sem sajnált kifizetni érte.

Hazard a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon természetesen nem lép pályára, viszont a belga Quick nevű gyorsétteremlánc a vb apropóján saját hamburgert készített az egykori kiváló labdarúőgónak.

🚨🚨| NEW: Eden Hazard has his own Burger lineup in Belgium at Quick called "The Eden". 🍔 pic.twitter.com/iRrEn67Zcl — CentreGoals. (@centregoals) June 2, 2026

A promóció a „The Eden” nevet kapta a cégtől, s kapható csirke-, marha-, és halhússal is. Hazardtól egyébként nem áll messze az ilyen jellegű együttműködés, hiszen 2021-ben a McDonalds plakátjain tűnt fel többek között Kevin De Bruyne mellett.