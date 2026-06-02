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Eden Hazard egészen döbbenetes pályafutást tudhat magáénak. Az egykori belga válogatott kiválóság a Premier League egyik legnagyobb sztárjaként igazolt át a Real Madridhoz, amely mezében mindössze hét gólra volt képes. Nem is lehet kérdés, hogy sokkal többet vártak tőle Spanyolországban, azonban több alkalommal is igazolta, hogy a profi élet nem az ő útja.

Nem sokkal a 2026-os foci-vb rajtja előtt a Quick gyorsétteremlánc bejelentette, hogy „The Eden” néven egy új hamburgert dob a piacra, amely a Lille, a Chelsea és a Real Madrid korábbi sztárjáról, Eden Hazardról kapta a nevét.

Eden Hazard a Real Madrid csapatától vonult vissza
Eden Hazard a Real Madrid csapatától vonult vissza
Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Eden Hazard 2023-ban vonult vissza a Real Madridtól

A 126-szoros belga válogatott sztár már több nyilatkozatában is elárulta, hogy nyaralásai során egyáltalán nem vetette meg a finom ételeket, s többek között ezért is történhetett meg, hogy 2019-ben túlsúllyal érkezett meg a Real Madridhoz. Hazard Cristiano Ronaldo távozása után tette át a székhelyét Spanyolországba, viszont meg sem tudta közelíteni azt a szintet, amivel a Chelsea szurkolóit éveken át kápráztatta el.

Végül 76 tétmérkőzésen mindössze hét alkalommal volt eredményes, ez a statisztika pedig rendkívül csalódást keltő, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a Real Madrid 120 millió eurót sem sajnált kifizetni érte.

Hazard a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon természetesen nem lép pályára, viszont a belga Quick nevű gyorsétteremlánc a vb apropóján saját hamburgert készített az egykori kiváló labdarúőgónak.

A promóció a „The Eden” nevet kapta a cégtől, s kapható csirke-, marha-, és halhússal is. Hazardtól egyébként nem áll messze az ilyen jellegű együttműködés, hiszen 2021-ben a McDonalds plakátjain tűnt fel többek között Kevin De Bruyne mellett.

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