Nem sokkal a 2026-os foci-vb rajtja előtt a Quick gyorsétteremlánc bejelentette, hogy „The Eden” néven egy új hamburgert dob a piacra, amely a Lille, a Chelsea és a Real Madrid korábbi sztárjáról, Eden Hazardról kapta a nevét.
Eden Hazard 2023-ban vonult vissza a Real Madridtól
A 126-szoros belga válogatott sztár már több nyilatkozatában is elárulta, hogy nyaralásai során egyáltalán nem vetette meg a finom ételeket, s többek között ezért is történhetett meg, hogy 2019-ben túlsúllyal érkezett meg a Real Madridhoz. Hazard Cristiano Ronaldo távozása után tette át a székhelyét Spanyolországba, viszont meg sem tudta közelíteni azt a szintet, amivel a Chelsea szurkolóit éveken át kápráztatta el.
Végül 76 tétmérkőzésen mindössze hét alkalommal volt eredményes, ez a statisztika pedig rendkívül csalódást keltő, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a Real Madrid 120 millió eurót sem sajnált kifizetni érte.
Hazard a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon természetesen nem lép pályára, viszont a belga Quick nevű gyorsétteremlánc a vb apropóján saját hamburgert készített az egykori kiváló labdarúőgónak.
A promóció a „The Eden” nevet kapta a cégtől, s kapható csirke-, marha-, és halhússal is. Hazardtól egyébként nem áll messze az ilyen jellegű együttműködés, hiszen 2021-ben a McDonalds plakátjain tűnt fel többek között Kevin De Bruyne mellett.
- Kapcsolódó tartalom