Florentino Pérez több mint 20 éve ül a spanyol rekordbajnok madridi klub elnöki székében. Ugyanakkor a Real Madrid bejelentette, hogy a klub biztossága elfogadta Enrique Riquelme jelöltségét az elnöki posztra, így két évtized után ismét van kihívója Péreznek a pozícióért. A kihívó a megújulóenergia-ipar egyik legismertebb spanyol szereplője most a regnáló bajnoki címvédő Barcelona ekézésével vétette észre magát.

Csúnyán odaszúrt a Barcelonának a Real Madrid elnökjelöltje

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Csúnyán odaszúrt a Barcelonának a Real Madrid elnökjelöltje

Riquelme jelenleg médiakörúton vesz részt, hogy népszerűsítse projektjét és jobban meggyőzze rátermettségéről a klub bizottságát. Kedden Jordi Wild népszerű podcastjében, a The Wild Project-et látogatta meg.

„A másodosztályban szeretném látni a Barcát” – vallotta be habozás nélkül az elnökjelölt.

Hozzátette, ha azt látná, hogy a Barcelona kiesik a spanyol első osztályból, az „boldoggá tenne”. A podcast házigazdája, Jordi Wild azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és megkérdezte Riquelmétől, hogy akarná-e azt, hogy az FC Barcelona végleg eltűnjön a föld színéről, amire Pérez lehetséges utóda bólintott.

💥 Enrique Riquelme, en el pódcast 'The Wild Project'



😳 "Quiero ver al Barça en Segunda, me encantaría"



🧐 "Me pondría contento, y si desapareciera también"



⚪️ "Yo quiero que gane el Real Madrid, lo que hagan los demás..."



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/lUz5pfvBxo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 2, 2026

„Nekem semmi problémám nem lenne ezzel” – ecsetelte Enrique Riquelme. „Én azt szeretném, hogy a Real Madrid nyerjen; ahogy mindenki más is ezt akarja.”

A 37 éves üzletember csalódottságának adott hangot amiatt, hogy egyetlen Real-játékos sem került be a június 11-én kezdődő világbajnokságra készülő spanyol válogatott keretébe, ennek kapcsán pedig nem akármilyen ígéretet tett a szurkolóknak. A klub háza táján jelenleg rendkívül feszült a helyzet, mivel a Real zsinórban második szezonban maradt trófea nélkül. Nem meglepő, hogy az elnökválasztásról már most úgy beszélnek Spanyolországban, mint a klub modern kori történetének egyik legfontosabb hatalmi harca.