Florentino Péreznek 2006 óta nem volt ellenfele a Real Madrid elnökválasztásán, azonban az elmúlt két szezon sikertelensége kiváltotta azt, hogy a 79 éves üzletembernek Enrique Riquelme személyében valós kihívója akadt. Teljesíthető és lehetetlennek tűnő ígéretekből sem volt hiány, de ami biztos, hogy június 7-én döntöttek a klubtagsági igazolvánnyal rendelkező sociók.

Florentino Pérez legyőzte riválisát a Real Madrid elnökválasztásán

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Megvan, ki vezeti tovább a Real Madridot

A vasárnapi választást természetesen Madridban tartották meg, ahol kiderült, hogy továbbra is Florentino Pérez vezeti tovább a Királyiakat. Riquelme végül hiába ígérte meg Erling Haaland, Rodri és Jürgen Klopp megszerzését, valamint Raúlt a sportigazgatói posztra, ez most nem vezetett sikerre.

Pérez meg is tartotta győzelmi beszédét, amely során bejelentette, hogy harcolnak tovább a 16. Bajnokok Ligája-serlegért, valamint azt is, hogy ki lesz a következő vezetőedző.

„Visszatér a csapathoz a világ egyik legjobb edzője. Egy igazi madridista. José Mourinho − idézte a Madrid Zone a klubelnököt, aki nem finomkodott, amikor riválisáról kérdezték. − Hogy Riquelme jó ellenfél volt-e? Nem tudom, ki az.”

🚨 JOSE MOURINHO CONFIRMS FLORENTINO PEREZ HAS WON! pic.twitter.com/kuuD0TNvGq — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 7, 2026

Pérez újraválasztásával − aki ciklusa végén már 83 éves lesz − tehát biztosra vehető, hogy a Real Madrid hamarosan bejelenti José Mourinho, Denzel Dumfires és Ibrahime Konaté érkezését, a rejtélyes 150 millió eurós ajánlatról nem is beszélve.