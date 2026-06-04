Florentino Pérez első ciklusa a Real Madrid elnökeként 2000-től 2006-ig tartott. Ebben az időszakban fektette le a legendás „Galaktikusok” (Galácticos) korszak alapjait, amelynek lényege az volt, hogy az évek során a legnagyobb futballsztárokat igazolta le. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo és David Beckham is Péreznek köszönhetően került Madridba, ám az eredmények idővel elmaradtak, így a belső feszültségek és a sikertelenség miatt az elnök 2006 februárjában önként lemondott tisztségéről. Pérez 2009 nyarán visszatért – legnagyobb fogása Cristiano Ronaldo leigazolása volt –, azóta is ő a Real Madrid elnöke.
Harc kezdődött a Real Madrid elnöki posztjáért
Pérezt legutóbb 2025-ben erősítették meg a posztján, akkor ismét ellenfél hiányában kapott újabb négyéves ciklusra megbízást. A 79 éves üzletember idén tavasszal azonban váratlanul előrehozott elnökválasztást kezdeményezett, melynek időpontját június 7-re tűzték ki. Pérez hivatalos magyarázata szerint azért döntött így, mert szervezett kampány indult ellene és a klub vezetése ellen, és úgy vélte, a tagságnak kell megerősítenie a vezetés legitimitását.
A kritikusok szerint az előrehozott választás politikailag kedvező pillanatban történt Pérez számára, hogy megszilárdítsa a pozícióját,
ugyanis a rövid kampányidőszak megnehezítette az ellenzéki jelöltek szervezkedését és az induláshoz szükséges feltételek teljesítését. Egy komoly tervekkel kampányoló kihívó azonban így is felbukkant a 37 éves üzletember, Enrique Riquelme személyében.
Kicsoda Enrique Riquelme?
A 37 éves spanyol üzletember, az energetikai és megújulóenergia-szektorban vált ismertté. Az alicantei születésű vállalkozó a Cox Energy alapítója és meghatározó tulajdonosa, vagyonát elsősorban a latin-amerikai napenergia-projekteknek köszönheti. Riquelme ezer szállal kötődik a Real Madridhoz. Gyerekkora óta madridista, családja évtizedek óta kötődik a klubhoz, és rendelkezik a jelöltséghez szükséges hosszú tagsági múlttal. Már 2021-ben és 2025-ben is felmerült a neve potenciális elnökjelöltként, de csak idén sikerült teljesítenie a rendkívül szigorú pénzügyi feltételeket, köztük a közel 193 millió eurós bankgaranciát, amelyet a klub alapszabálya megkövetel.
Riquelme kampányának központi üzenete, hogy a Real Madrid visszakerüljön a „sociókhoz”, vagyis a klub tulajdonosainak számító tagokhoz.
Az új elnökjelölt élesen bírálta azokat a terveket, amelyek külső befektetők részleges bevonását vetették fel. Riquelme leszögezte: a Real Madridnak továbbra is teljes egészében a tagok tulajdonában kell maradnia.
Mit ígér a Real Madrid új elnökjelöltje?
Riquelme több nyilvános vitát, nagyobb elszámoltathatóságot és professzionálisabb irányítási struktúrát ígér. Kampányában rendszeresen hangsúlyozza, hogy a hosszú ideje tartó egyeduralom után egészséges lenne a nagyobb kontroll és az alternatív vélemények megjelenése a klubnál.
A kampány hajrájában Riquelme jelentősen emelte a tétet, azt állítva, hogy amennyiben megválasztják, leigazolja a Manchester City két sztárját, Rodrit és Erling Haalandot.
Nem sokkal később a norvég sztárcsatár képviselői nyilatkozatukban tagadták a megállapodást, a City pedig jogi eljárást fontolgat, amiért Riquelme Haaland szerződtetésével kampányol.
A 37 éves üzletember egyik legmerészebb vállalása az volt, hogy ha nem teljesíti a „Haaland–Rodri ígéretet”, saját pénzéből kifizeti valamennyi klubtag éves tagdíját,
ami több mint 12 millió eurós kötelezettséget jelentene.
A merész terveket szövögető kihívó a Barcelonának is keményen üzent, Jordi Wild népszerű podcastjében, a The Wild Project adásában arról beszélt, hogy a katalán csapatot a másodosztályban szeretné látni, és azt sem bánná, ha a Barca eltűnne a föld színéről.
Riquelmének tényleg lehet esélye Pérez ellen?
Ez egy érdekes kérdés, mert az új kihívó hosszú idő után kínál alternatívát, Pérez ellen pedig több Real-szurkoló is nyilvánosan tiltakozott, a bajnoki meccseken transzparensekkel adtak hangot elégedetlenségüknek a dühös drukkerek. A madridiak zsinórban a második szezonjukat zárták trófea nélkül, ezért hatalmas a feszültség a klub háza táján. A Péreznél lényegesen fiatalabb és komoly ambíciókat felvonultató Riquelme erős kihívónak tűnik, ám a két gyengébb szezont leszámítva az elmúlt évek eredményei Pérez mellett szólnak.
Ezt az elnök is igyekezett hangsúlyozni, kiemelve, hogy eddigi két ciklusa idején a Real hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját,
ráadásul olyan világsztárokat szerződtetett, mint Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Jude Bellingham vagy Kylian Mbappé.
Pérez magabiztos a győzelmét illetően. Nemrég leszögezte, hogy amint lezajlik a választás – amit megnyer –, hivatalosan is bejelenti az új edző, José Mourinho, valamint két játékos, Ibrahima Konaté és Denzel Dumfries érkezését. A sociók jelentős része továbbra is stabilitást lát benne: sok szavazó számára a kérdés nem az, hogy Pérez tökéletes-e, hanem az, hogy érdemes-e leváltani valakit, aki ilyen eredményeket mutathat fel.
Enrique Riquelme versenyképes jelöltnek tűnik, ugyanakkor a választás favoritja továbbra is Florentino Pérez. Június 7-én minden kiderül, és eldől, hogy új fejezet kezdődik-e a Real Madrid történetében, vagy a világ legsikeresebb futballklubjának mindenható ura tovább folytatja egyeduralmát.
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