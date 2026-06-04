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Florentino Pérez hosszú idő után ellenfelet kapott a Real Madrid elnöki posztjáért vívott harcban. A madridi gigász mindenható urát egy 37 éves üzletember, Enrique Riquelme taszítaná le a trónjáról. Az új elnökjelölt döbbenetes kijelentésekkel kampányol, Erling Haaland leigazolását ígérte, és az ősi rivális Barcelonának is kőkeményen üzent. Vajon a kihívónak lehet esélye, vagy Pérez eltávolíthatatlan a Real Madrid elnöki posztjáról?

Florentino Pérez első ciklusa a Real Madrid elnökeként 2000-től 2006-ig tartott. Ebben az időszakban fektette le a legendás „Galaktikusok” (Galácticos) korszak alapjait, amelynek lényege az volt, hogy az évek során a legnagyobb futballsztárokat igazolta le. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo és David Beckham is Péreznek köszönhetően került Madridba, ám az eredmények idővel elmaradtak, így a belső feszültségek és a sikertelenség miatt az elnök 2006 februárjában önként lemondott tisztségéről. Pérez 2009 nyarán visszatért – legnagyobb fogása Cristiano Ronaldo leigazolása volt –, azóta is ő a Real Madrid elnöke.

Florentino Pérez 2009 óta a Real Madrid elnöke
Florentino Pérez 2009 óta a Real Madrid elnöke
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Harc kezdődött a Real Madrid elnöki posztjáért

Pérezt legutóbb 2025-ben erősítették meg a posztján, akkor ismét ellenfél hiányában kapott újabb négyéves ciklusra megbízást. A 79 éves üzletember idén tavasszal azonban váratlanul előrehozott elnökválasztást kezdeményezett, melynek időpontját június 7-re tűzték ki. Pérez hivatalos magyarázata szerint azért döntött így, mert szervezett kampány indult ellene és a klub vezetése ellen, és úgy vélte, a tagságnak kell megerősítenie a vezetés legitimitását. 

A kritikusok szerint az előrehozott választás politikailag kedvező pillanatban történt Pérez számára, hogy megszilárdítsa a pozícióját, 

ugyanis a rövid kampányidőszak megnehezítette az ellenzéki jelöltek szervezkedését és az induláshoz szükséges feltételek teljesítését. Egy komoly tervekkel kampányoló kihívó azonban így is felbukkant a 37 éves üzletember, Enrique Riquelme személyében.

Candidate for the next Real Madrid's president election Enrique Riquelme arrives prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Athletic Club Bilbao at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on May 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Enrique Riquelme letaszítaná Florentino Pérezt a Real Madrid trónjáról
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Kicsoda Enrique Riquelme?

A 37 éves spanyol üzletember, az energetikai és megújulóenergia-szektorban vált ismertté. Az alicantei születésű vállalkozó a Cox Energy alapítója és meghatározó tulajdonosa, vagyonát elsősorban a latin-amerikai napenergia-projekteknek köszönheti. Riquelme ezer szállal kötődik a Real Madridhoz. Gyerekkora óta madridista, családja évtizedek óta kötődik a klubhoz, és rendelkezik a jelöltséghez szükséges hosszú tagsági múlttal. Már 2021-ben és 2025-ben is felmerült a neve potenciális elnökjelöltként, de csak idén sikerült teljesítenie a rendkívül szigorú pénzügyi feltételeket, köztük a közel 193 millió eurós bankgaranciát, amelyet a klub alapszabálya megkövetel.

Riquelme kampányának központi üzenete, hogy a Real Madrid visszakerüljön a „sociókhoz”, vagyis a klub tulajdonosainak számító tagokhoz. 

Az új elnökjelölt élesen bírálta azokat a terveket, amelyek külső befektetők részleges bevonását vetették fel. Riquelme leszögezte: a Real Madridnak továbbra is teljes egészében a tagok tulajdonában kell maradnia. 

Candidate for the next Real Madrid's president election Enrique Riquelme talks to media prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Athletic Club Bilbao at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on May 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Enrique Riquelme komoly tervekkel száll harcba Florentino Pérez ellen
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Mit ígér a Real Madrid új elnökjelöltje?

Riquelme több nyilvános vitát, nagyobb elszámoltathatóságot és professzionálisabb irányítási struktúrát ígér. Kampányában rendszeresen hangsúlyozza, hogy a hosszú ideje tartó egyeduralom után egészséges lenne a nagyobb kontroll és az alternatív vélemények megjelenése a klubnál. 

A kampány hajrájában Riquelme jelentősen emelte a tétet, azt állítva, hogy amennyiben megválasztják, leigazolja a Manchester City két sztárját, Rodrit és Erling Haalandot. 

Nem sokkal később a norvég sztárcsatár képviselői nyilatkozatukban tagadták a megállapodást, a City pedig jogi eljárást fontolgat, amiért Riquelme Haaland szerződtetésével kampányol. 

A 37 éves üzletember egyik legmerészebb vállalása az volt, hogy ha nem teljesíti a „Haaland–Rodri ígéretet”, saját pénzéből kifizeti valamennyi klubtag éves tagdíját, 

ami több mint 12 millió eurós kötelezettséget jelentene.

A merész terveket szövögető kihívó a Barcelonának is keményen üzent, Jordi Wild népszerű podcastjében, a The Wild Project adásában arról beszélt, hogy a katalán csapatot a másodosztályban szeretné látni, és azt sem bánná, ha a Barca eltűnne a föld színéről. 

Riquelmének tényleg lehet esélye Pérez ellen?

Ez egy érdekes kérdés, mert az új kihívó hosszú idő után kínál alternatívát, Pérez ellen pedig több Real-szurkoló is nyilvánosan tiltakozott, a bajnoki meccseken transzparensekkel adtak hangot elégedetlenségüknek a dühös drukkerek. A madridiak zsinórban a második szezonjukat zárták trófea nélkül, ezért hatalmas a feszültség a klub háza táján. A Péreznél lényegesen fiatalabb és komoly ambíciókat felvonultató Riquelme erős kihívónak tűnik, ám a két gyengébb szezont leszámítva az elmúlt évek eredményei Pérez mellett szólnak. 

Ezt az elnök is igyekezett hangsúlyozni, kiemelve, hogy eddigi két ciklusa idején a Real hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, 

ráadásul olyan világsztárokat szerződtetett, mint Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Jude Bellingham vagy Kylian Mbappé.

Pérez magabiztos a győzelmét illetően. Nemrég leszögezte, hogy amint lezajlik a választás – amit megnyer –, hivatalosan is bejelenti az új edző, José Mourinho, valamint két játékos, Ibrahima Konaté és Denzel Dumfries érkezését. A sociók jelentős része továbbra is stabilitást lát benne: sok szavazó számára a kérdés nem az, hogy Pérez tökéletes-e, hanem az, hogy érdemes-e leváltani valakit, aki ilyen eredményeket mutathat fel.

Enrique Riquelme versenyképes jelöltnek tűnik, ugyanakkor a választás favoritja továbbra is Florentino Pérez. Június 7-én minden kiderül, és eldől, hogy új fejezet kezdődik-e a Real Madrid történetében, vagy a világ legsikeresebb futballklubjának mindenható ura tovább folytatja egyeduralmát.

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