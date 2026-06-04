Florentino Pérez első ciklusa a Real Madrid elnökeként 2000-től 2006-ig tartott. Ebben az időszakban fektette le a legendás „Galaktikusok” (Galácticos) korszak alapjait, amelynek lényege az volt, hogy az évek során a legnagyobb futballsztárokat igazolta le. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo és David Beckham is Péreznek köszönhetően került Madridba, ám az eredmények idővel elmaradtak, így a belső feszültségek és a sikertelenség miatt az elnök 2006 februárjában önként lemondott tisztségéről. Pérez 2009 nyarán visszatért – legnagyobb fogása Cristiano Ronaldo leigazolása volt –, azóta is ő a Real Madrid elnöke.

Florentino Pérez 2009 óta a Real Madrid elnöke

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Harc kezdődött a Real Madrid elnöki posztjáért

Pérezt legutóbb 2025-ben erősítették meg a posztján, akkor ismét ellenfél hiányában kapott újabb négyéves ciklusra megbízást. A 79 éves üzletember idén tavasszal azonban váratlanul előrehozott elnökválasztást kezdeményezett, melynek időpontját június 7-re tűzték ki. Pérez hivatalos magyarázata szerint azért döntött így, mert szervezett kampány indult ellene és a klub vezetése ellen, és úgy vélte, a tagságnak kell megerősítenie a vezetés legitimitását.

A kritikusok szerint az előrehozott választás politikailag kedvező pillanatban történt Pérez számára, hogy megszilárdítsa a pozícióját,

ugyanis a rövid kampányidőszak megnehezítette az ellenzéki jelöltek szervezkedését és az induláshoz szükséges feltételek teljesítését. Egy komoly tervekkel kampányoló kihívó azonban így is felbukkant a 37 éves üzletember, Enrique Riquelme személyében.

Enrique Riquelme letaszítaná Florentino Pérezt a Real Madrid trónjáról

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Kicsoda Enrique Riquelme?

A 37 éves spanyol üzletember, az energetikai és megújulóenergia-szektorban vált ismertté. Az alicantei születésű vállalkozó a Cox Energy alapítója és meghatározó tulajdonosa, vagyonát elsősorban a latin-amerikai napenergia-projekteknek köszönheti. Riquelme ezer szállal kötődik a Real Madridhoz. Gyerekkora óta madridista, családja évtizedek óta kötődik a klubhoz, és rendelkezik a jelöltséghez szükséges hosszú tagsági múlttal. Már 2021-ben és 2025-ben is felmerült a neve potenciális elnökjelöltként, de csak idén sikerült teljesítenie a rendkívül szigorú pénzügyi feltételeket, köztük a közel 193 millió eurós bankgaranciát, amelyet a klub alapszabálya megkövetel.

Riquelme kampányának központi üzenete, hogy a Real Madrid visszakerüljön a „sociókhoz”, vagyis a klub tulajdonosainak számító tagokhoz.

Az új elnökjelölt élesen bírálta azokat a terveket, amelyek külső befektetők részleges bevonását vetették fel. Riquelme leszögezte: a Real Madridnak továbbra is teljes egészében a tagok tulajdonában kell maradnia.