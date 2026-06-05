A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez a Horizonte című műsorban beszélt arról, hogy körülbelül 150 millió eurót lenne hajlandó kifizetni egy világsztárért.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez 150 millió euróért sztárt ígért a szurkolóknak

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Ki lehet a Real Madrid 150 millió eurós kiszemeltje?

Kedden fontos ajánlatot teszünk egy Bajnokok Ligájában szereplő klubnak egy nagyszerű játékosért. Ez lenne a legnagyobb összeg, amelyet a Real Madrid valaha kifizetett egy futballistáért. Körülbelül 150 millió euróról beszélünk"

– mondta az elnök.

A klubvezető ugyanakkor nem árulta el a kiszemelt játékos nevét, de néhány támpontot adott.

Elmondása szerint sem Michael Olise, sem Jérémy Doku nem az érkező, a futballista nem a Premier League-ben játszik, így Szoboszlai Dominiket is lehúzhatjuk a listáról, és várhatóan a középpályán vagy a támadósorban szerepel.

„Olyan igazolás lesz, amely lelkesíti a szurkolókat, hiszen erről szól a futball" – fogalmazott Pérez.

A találgatások azonnak elindultak, ki lehet az. Talán a Bayern München sztárja, Lennart Karl, aki közismerten Real-szurkoló? Vagy valaki a BL-győztes PSG-ből? Esetleg az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé, vagy éppen Vitinha? Ez a jövő nagy kérdése, ami ami most a spanyol gigász szurkolóit foglalkoztatja.

És ha ez még nem lenne elég, az elnök reagált választási riválisa, Enrique Riquelme ígéretére is, aki korábban azt állította, hogy megszerezné a Manchester City norvég gólgépét, Erling Haalandot.

Mindenki cáfolta ezt a hírt, ezért valószínűleg csak blöffről van szó. Nem akarok olyan embereket a klub körül, akik destabilizálják a Real Madridot"

– mondta Pérez.

A klubvezető egy másik átigazolást is megerősített: kijelentette, hogy Denzel Dumfries csatlakozik a madridiakhoz.

🚨The Players Pérez and Riquelme will Sign for Real Madrid if they win the election.



~ Florentino Pérez



- 🇳🇱Denzel Dumfries

- 🇫🇷Ibrahim Konate

- 🇵🇹Jose Mourinho

- "more players"



~ Enrique Riquelme



- 🇳🇴Erling Haaland

- 🇪🇸Luis Enrique.... see thread pic.twitter.com/uB38aZHYR4 — United Insider (@Utdnsider) June 4, 2026

Az interjú során Pérez hosszasan beszélt a Real Madrid gazdasági helyzetéről is. Szerinte a klub értéke már jóval meghaladja a Forbes által becsült 10 milliárd eurót.

„Amikor 2000-ben átvettem a klubot, még a fizetéseket sem tudták kifizetni. Ma a Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja, és erre nagyon büszke vagyok" – hangsúlyozta.

Az elnök szerint a klub sikerének kulcsa az állandó magas elvárás.