A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez a Horizonte című műsorban beszélt arról, hogy körülbelül 150 millió eurót lenne hajlandó kifizetni egy világsztárért.
Ki lehet a Real Madrid 150 millió eurós kiszemeltje?
Kedden fontos ajánlatot teszünk egy Bajnokok Ligájában szereplő klubnak egy nagyszerű játékosért. Ez lenne a legnagyobb összeg, amelyet a Real Madrid valaha kifizetett egy futballistáért. Körülbelül 150 millió euróról beszélünk"
– mondta az elnök.
A klubvezető ugyanakkor nem árulta el a kiszemelt játékos nevét, de néhány támpontot adott.
Elmondása szerint sem Michael Olise, sem Jérémy Doku nem az érkező, a futballista nem a Premier League-ben játszik, így Szoboszlai Dominiket is lehúzhatjuk a listáról, és várhatóan a középpályán vagy a támadósorban szerepel.
„Olyan igazolás lesz, amely lelkesíti a szurkolókat, hiszen erről szól a futball" – fogalmazott Pérez.
A találgatások azonnak elindultak, ki lehet az. Talán a Bayern München sztárja, Lennart Karl, aki közismerten Real-szurkoló? Vagy valaki a BL-győztes PSG-ből? Esetleg az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé, vagy éppen Vitinha? Ez a jövő nagy kérdése, ami ami most a spanyol gigász szurkolóit foglalkoztatja.
És ha ez még nem lenne elég, az elnök reagált választási riválisa, Enrique Riquelme ígéretére is, aki korábban azt állította, hogy megszerezné a Manchester City norvég gólgépét, Erling Haalandot.
Mindenki cáfolta ezt a hírt, ezért valószínűleg csak blöffről van szó. Nem akarok olyan embereket a klub körül, akik destabilizálják a Real Madridot"
– mondta Pérez.
A klubvezető egy másik átigazolást is megerősített: kijelentette, hogy Denzel Dumfries csatlakozik a madridiakhoz.
Az interjú során Pérez hosszasan beszélt a Real Madrid gazdasági helyzetéről is. Szerinte a klub értéke már jóval meghaladja a Forbes által becsült 10 milliárd eurót.
„Amikor 2000-ben átvettem a klubot, még a fizetéseket sem tudták kifizetni. Ma a Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja, és erre nagyon büszke vagyok" – hangsúlyozta.
Az elnök szerint a klub sikerének kulcsa az állandó magas elvárás.
„Mi magunk neveltük hozzá a szurkolókat ehhez a követelményrendszerhez. Senki sem nyert annyi Bajnokok Ligáját, mint én, összesen pedig 66 trófeát szereztünk" – jelentette ki.
Pérez a következő szezon edzőkérdéséről is beszélt, és egyértelművé tette, hogy José Mourinho visszatérésére számít.
„Mourinho motivált arra, hogy ismét megnyerje a Bajnokok Ligáját. Jól ismerjük őt, rendkívüli versenyszellemet hozott a klubhoz, és nagy szerepe volt abban a mentalitásban, amely később több BL-győzelmet eredményezett" – mondta a portugál szakemberről.
A Real Madrid elnöke végül visszautasította azokat a találgatásokat is, amelyek szerint privatizálná vagy eladná a klubot.
A Real Madridot nem akarom eladni. A célom az, hogy a klub tulajdonosai továbbra is a szurkolók legyenek,
ne csak érzelmileg, hanem gazdasági értelemben is. Ha meg akartam volna tartani magamnak a klubot, már régen megtettem volna" – zárta gondolatait Florentino Pérez.
Fontos megjegyezni, hogy az interjúban elhangzott állítások közül több – köztük Mourinho érkezése, Dumfries szerződtetése és a 150 millió eurós ajánlat – jelenleg nem hivatalosan megerősített információ, hanem Florentino Pérez nyilatkozatain alapul.
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