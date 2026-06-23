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Ez nagyot szólna! A spanyol sajtó szerint újabb meglepő igazoláson dolgozhat a Real Madrid. A királyi gárda élére visszatérő José Mourinho állítólag érdeklődik az Arsenal ecuadori védője, Piero Hincapié iránt.

A 24 éves hátvéd különösen értékes lehet José Mourinho számára, hiszen bal lábas játékosként nemcsak középhátvédként, hanem balhátvédként is bevethető. A portugál szakember pedig a hírek szerint szeretné tovább mélyíteni a Real Madrid védelmét a 2026–27-es idény előtt.

Mourinho az Arsenal sztárjával, Piero Hincapiéval erősítené meg a Real Madridot
José Mourinho az Arsenal sztárjával, Piero Hincapiéval erősítené meg a Real Madridot 
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Mindenkit megvesz a Real Madrid?

A madridiak már megszerezték

 a nyáron a Liverpooltól távozó Ibrahima Konaté játékjogát, emellett érkezik Marc Cucurella, Bernardo Silva és Denzel Dumfries is. A klub ráadásul egy évvel meghosszabbította Antonio Rüdiger szerződését.

Hincapié helyzete azonban nem egyszerű. Az ecuadori válogatott védő tavaly kölcsönben érkezett az Arsenalhoz a Bayer Leverkusen együttesétől, és a megállapodás részeként szereplő, 45 millió fontos kötelező vásárlási opció időközben életbe lépett. Ez azt jelenti, hogy az Arsenal immár végleg megszerezte a játékost, így a Real Madridnak komoly összeget kellene fizetnie érte.

Bár Hincapié nem számított állandó kezdőnek első londoni szezonjában, fontos szerepet játszott a keretben, amely megnyerte a Premier League-et. Sokoldalúsága és megbízhatósága miatt továbbra is értékes tagja a londoni klubnak.

A Real Madridnál ugyanakkor még lehetnek változások a keretben. A vezetőség állítólag előbb néhány távozót szeretne találni, mielőtt újabb védőt vagy középpályást igazolna. A szerződése lejártával távozó David Alaba után jelenleg Konaté, Rüdiger, Éder Militao, Dean Huijsen és Raúl Asencio alkotják a középhátvédek sorát. A hírek szerint Asencio eladása nyithatná meg az utat Hincapié megszerzése előtt.

Az ecuadori játékos jelenleg hazája válogatottjával a világbajnokságon szerepel. Ecuador eddig vereséget szenvedett Elefántcsontparttól, valamint döntetlent játszott Curacaóval, így nehéz helyzetből várja a csoportkör utolsó fordulóját. Hincapiéék csütörtökön a négyszeres világbajnok Németország labdarúgó-válogatott ellen lépnek pályára, ahol a továbbjutásukról is dönthetnek.

A következő hetekben kiderülhet, hogy Mourinho valóban komolyan gondolja-e az Arsenal védőjének megszerzését, vagy a madridi érdeklődés csupán egy újabb átigazolási pletyka marad.

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