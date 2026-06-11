A közlemény szerint Mourinho július 13-án csatlakozik a csapathoz, ekkor kezdődik a Real Madrid felkészülése a 2026–2027-es idényre. Mourinho neve nem ismeretlen a madridi szurkolók számára, hiszen 2010 és 2013 között már dolgozott a klubnál. Első időszakában egy Király-kupát, egy spanyol bajnoki címet és egy Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal, miközben sikerült megtörnie a Pep Guardiola vezette Barcelona hazai dominanciáját. A portugál edző irányításával a Real Madrid a 2011–2012-es szezonban rekordot jelentő 100 ponttal lett bajnok, és 121 gólt szerzett a bajnokságban.

José Mourinho másodszor is a Real madrid edzője lesz

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Jól döntött a Real Madrid?

Bár a Bajnokok Ligáját akkor nem sikerült megnyernie, Mourinho jelentős szerepet játszott abban, hogy a Real Madrid ismét Európa elitjéhez tartozzon. Több kulcsjátékos – köztük Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema vagy Luka Modric – fejlődésében is fontos szerepet tulajdonítottak neki, miközben a csapat három egymást követő évben jutott el a BL elődöntőjéig.

A portugál szakember azóta megfordult a Chelsea, a Manchester United, a Tottenham Hotspur, az AS Roma, a Fenerbahce és legutóbb a Benfica kispadján is. A hírek szerint a lisszaboni csapatnak 15 millió eurót fizetett a madridi csapat. Bár az utóbbi években már nem ért el olyan sikereket, mint pályafutása csúcsán, továbbra is a modern futball egyik legnagyobb hatású edzőjének számít. Kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját – 2004-ben a Portóval, 2010-ben pedig az Internazionaléval –, emellett több országban is bajnoki címekig vezette csapatait.

A Real Madrid vezetősége abban bízik, hogy Mourinho második madridi időszaka új lendületet adhat a klubnak. A portugál edző visszatérése azonnal a futballvilág egyik legnagyobb sztorijává vált, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy ilyen meghatározó személyiség több mint egy évtized után ismét elfoglalja korábbi helyét a Santiago Bernabéu kispadján.

A szurkolókat megosztja a portugál érkezése, ami nem véletlen, hiszen számos botrány övezte a portuál madridi munkáját.