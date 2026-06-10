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José Mourinho visszatér Madridba! A Real Madrid ugyan még nem jelentette be, de a portugál Benfica a hivatalos honlapján tudatta, hogy a Királyi Gárda kifizette José Mourinho szerződésében foglalt kivásárlási árat.

José Mourinho Real Madridhoz való visszatérését hetek óta kész tényként kezeli a nemzetközi sportsajtó. A portugál sztáredző kinevezése csak a Real Madridnál zajló elnökválasztási procedúra miatt csúszott, de ez az akadály is elhárult, miután Florentino Pérez óriási fölénnyel diadalmaskodott a szavazáson. 

A mural by Italian urban artist Salvatore Benintende aka "TV BOY" depicting Portuguese coach Jose Mourinho is seen in front of the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 21, 2026. Benfica coach Jose Mourinho confirmed on May 17, 2026 his agent Jorge Mendes has been in contact with Spanish giants Real Madrid. The veteran Portuguese coach, 63, has been strongly linked with a sensational return to the Santiago Bernabeu 13 years after he left Los Blancos. Mourinho said he personally has not had any contact with Madrid president Florentino Perez, or anyone else at the club, and that his future will be decided in the coming week. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
José Mourinho újra a Real Madrid edzője lesz 
Fotó: Oscar Del Pozo/AFP

Mourinho visszatér a Real Madrid kispadjára

A 2030-ig ismét bizalmat szerző Florentino Pérez bele is vetette magát a munkába. A minap 150 millió eurót ajánlott az argentin Julián Álvarezért az Atlético Madridnak, most pedig kifizette José Mourinho 15 millió eurós kivásárlási árát a portugál Benfica csapatának.

A portugál klub a hivatalos honlapján tudatta, hogy a Real Madrid kezdeményezte José Mourinho szerződtetését. Kiemelik, hogy a spanyol klub kifizette a szakember szerződésében szereplő, 15 millió eurós kivásárlási záradékot, Mourinho pedig elfogadta az ajánlatot és a klubváltás feltételeit. A megállapodás értelmében Mourinho távozik a Benficától, így lezárul második időszaka a lisszaboni együttes vezetőedzőjeként. 

A 63 éves José Mourinho korábban 2010 és 2013 között irányította a Real Madridot, a klub történetének egyik legviharosabb időszakában. Első spanyolországi időszaka alatt megnyerte a La Ligát, a Király-kupát és a Spanyol Szuperkupát. A portugál szakember alakította ki annak a csapatnak a magját, amely 2014-ben Bajnokok Ligáját nyert Carlo Ancelotti vezetésével.

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