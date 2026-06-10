José Mourinho Real Madridhoz való visszatérését hetek óta kész tényként kezeli a nemzetközi sportsajtó. A portugál sztáredző kinevezése csak a Real Madridnál zajló elnökválasztási procedúra miatt csúszott, de ez az akadály is elhárult, miután Florentino Pérez óriási fölénnyel diadalmaskodott a szavazáson.

José Mourinho újra a Real Madrid edzője lesz

Fotó: Oscar Del Pozo/AFP

Mourinho visszatér a Real Madrid kispadjára

A 2030-ig ismét bizalmat szerző Florentino Pérez bele is vetette magát a munkába. A minap 150 millió eurót ajánlott az argentin Julián Álvarezért az Atlético Madridnak, most pedig kifizette José Mourinho 15 millió eurós kivásárlási árát a portugál Benfica csapatának.

A portugál klub a hivatalos honlapján tudatta, hogy a Real Madrid kezdeményezte José Mourinho szerződtetését. Kiemelik, hogy a spanyol klub kifizette a szakember szerződésében szereplő, 15 millió eurós kivásárlási záradékot, Mourinho pedig elfogadta az ajánlatot és a klubváltás feltételeit. A megállapodás értelmében Mourinho távozik a Benficától, így lezárul második időszaka a lisszaboni együttes vezetőedzőjeként.

A 63 éves José Mourinho korábban 2010 és 2013 között irányította a Real Madridot, a klub történetének egyik legviharosabb időszakában. Első spanyolországi időszaka alatt megnyerte a La Ligát, a Király-kupát és a Spanyol Szuperkupát. A portugál szakember alakította ki annak a csapatnak a magját, amely 2014-ben Bajnokok Ligáját nyert Carlo Ancelotti vezetésével.