Sokan úgy vélik, hogy a Real Madrid elnökválasztási kampánya, vagyis inkább a jelöltek egy kicsit elvetették a sulykot. Florentino Pérez José Mourinho érkezésére számít, majd kijelentette, hogy 150 millió eurós ajánlattal készül egy még meg nem nevezett játékosért. Kihívója, Enrique Riquelme még ennél is messzebbre ment, amikor úgy nyilatkozott, hogy Erling Haaland és Rodri játékjogát is megszerzi a Manchester City-től, a Barcelonát eltiporja, az edzőkérdést pedig nem a portugállal oldaná meg.

Jürgen Klopp nevét is bedobta a Real Madrid egyik elnökjelöltje

Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Közben az átigazolási időszak is beindult a csapatnál. Amit biztosra lehet venni, hogy Denzel Dumfries megérkezik az Interből, míg Ibrahima Konaté a Liverpoolt elhagyva bólintott rá a madridiak megkeresésére.

Jürgen Klopp lesz a Real Madrid edzője?

Mint ara a Magyar Nemzet emlékeztet, amennyiben Riquelme csapata nyeri a választásokat, akkor a klublegenda Raúl González Blanco lesz a sportigazgató, első feladataként pedig Jürgen Kloppot hívja fel.

„Tudjuk, hogy Jürgen Klopp nyilvánosan kijelentette, hogy rövid távon nem szándékozik visszatérni a kispadra, és hogy számos ajánlatot visszautasított. Pontosan ezért hisszük, hogy a Real Madrid hívása más. Mert vannak nagyszerű klubok, de Real Madridból csak egy van − áll a közleményben. − Csak egyetlen klub van, amely képes egyesíteni a hagyományt és a jövőt, az értékeket és az ambíciót, a szenvedélyt és a kiválóságot.”

Riquelme helyzetét azonban nemcsak a választások várható végeredménye nehezíti, hanem a német szakember ügynökének friss nyilatkozata is.

„Ez bosszantó. Továbbra sem tervez visszatérni edzőként, boldog a Red Bullnál betöltött szerepével” − idézte az ügynököt Fabrizio Romano.

🚨❌ Jürgen Klopp’s agent denies any chance to become next Real Madrid manager.



Enrique Riquelme claimed contacts next week with Raúl for Klopp to become Real new manager if he wins the elections.



Klopp’s agent Kosicke: “It’s annoying. He’s not planning to return to coaching a… pic.twitter.com/rR69EpykGy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Meglátjuk, hogy a két elnökjelölt esetében mennyi ígéret marad ténylegesen ígéret, de ami biztos, hogy a Real Madrid háza táján ezúttal különösen feszült a hangulat a csalódást keltő 2025-2026-os szezon után.