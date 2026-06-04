Az elmúlt hetekben egyre több hír jelent meg arról, hogy Denzel Dumfries elhagyhatja az Intert. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a Real Madrid kész aktiválni a holland védő szerződésében foglalt 20 millió eurós kivásárlási záradékot, ráadásul az orvosi vizsgálatok egy részét már el is végezték Hollandiában.

Denzel Dumfries lehet a Real Madrid első nyári igazolása

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Elszólta magát a holland sztár, kiszivárgott a Real Madrid új igazolása

Bár egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan a híreket, a holland válogatott edzőtáborában már kész tényként kezelik a védő klubváltását. Azonban a szerda esti Algéria elleni felkészülési mérkőzés után, amelyen meglepetésre Hollandia 1-0-ra kikapott, Dumfries nem volt hajlandó megerősíteni a Real Madriddal kapcsolatos híreket.

„Erről most nem mondhatok semmit. Büszke vagyok az Internél töltött időszakomra, most viszont minden erőmmel a holland válogatottra és a közelgő világbajnokságra koncentrálok. Minden más majd később kiderül” – mondta a 29 éves játékos a De Telegraafnak.

Nem sokkal később azonban érkezett egy nyilatkozat, amely gyakorlatilag feleslegessé tette a titkolózást. A holland válogatott középpályása, Tijjani Reijnders ugyanis az újságírók honfitársát érintő kérdésére úgy válaszolt, mintha az átigazolás már hivatalossá vált volna.

„Denzel Dumfries Real Madridba igazolása? Igen, mindannyian gratuláltunk már neki. Ez hatalmas lépés a karrierjében, és mind nagyon örülünk neki. Az elmúlt két szezonban megmutatta, mire képes, ezért abszolút megérdemeli, hogy a Real Madridban játsszon” – mondta a Manchester City játékosa.

‘Heel blij voor Denzel!’🔥🤝Tijjani Reijnders en de rest van het Nederlands Elftal hebben Denzel Dumfries alvast gefeliciteerd met zijn aankomende transfer naar Real Madrid! Is Dumfries klaar voor deze stap?👀#Dumfries #Oranje pic.twitter.com/5v01TANcI1 — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) June 3, 2026

Dumfries 2021 nyarán igazolt a PSV-től az Interhez 14 millió euróért, a milánói csapat színeiben összesen 147 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Ez idő alatt két bajnoki címet szerzett, 2023-ban és 2025-ben pedig a Bajnokok Ligája döntőjébe jutott az olasz csapattal.