A katolikus egyházfő hétvégén látogatott a spanyol fővárosba, ahol több mint egymillió ember fogadta az utcákon. XIV. Leó pápa konvoja a Real Madrid stadionja, vagyis a Santiago Bernabéu mellett is elhaladt, mielőtt megérkezett a Plaza de Cibeles térre, ahol misét tartott.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez köszöntette XIV. Leó pápát a Santiago Bernabéuban

Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A pápa elszólta magát, a Real Madrid villámgyorsan reagált

Látogatása során spanyol újságírók többek között arról is kérdezték, hogy a Real Madridnak vagy a Barcelonának drukkol-e, amire egyértelmű választ adott.

Ez könnyű kérdés. A pápa minden csapaté, de Prevost a Real Madridnak szurkol... és az Atlético Madridnak is

– fogalmazott mosolyogva a pápa, aki polgári nevén Robert Francis Prevost.

Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

A 15-szörös BEK/BL-győztes klub gyorsan reagált az őszinte vallomásra: a pápa nevével ellátott limitált kiadású mezeket kezdett árusítani a hivatalos honlapján. A különleges dressz iránt állítólag óriási a kereslet, noha igencsak borsos áron, 195 euróért (nagyjából 70 ezer forint) árulják.

🚨 JUST IN: Real Madrid have released a limited edition kit for Pope Leo XIV for €195. pic.twitter.com/bgiXO24ARv — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 8, 2026

A pápa hétfőn a Santiago Bernabéuban is tiszteletét tette, ahol egy nagyszabású egyházi és kulturális rendezvényen vett részt. Az eseményen a napokban újraválasztott Florentino Pérez klubelnökkel személyesen is találkozott az egyházfő, aki egy névre szóló Real Madrid-mezt kapott ajándékba.