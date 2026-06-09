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Nem mindennapi termékkel lepte meg szurkolóit a Királyi Gárda. A Real Madrid egy limitált kiadású mezt dobott piacra, miután XIV. Leó pápa madridi látogatása során elárulta, hogy a spanyol gigász szurkolója.

A katolikus egyházfő hétvégén látogatott a spanyol fővárosba, ahol több mint egymillió ember fogadta az utcákon. XIV. Leó pápa konvoja a Real Madrid stadionja, vagyis a Santiago Bernabéu mellett is elhaladt, mielőtt megérkezett a Plaza de Cibeles térre, ahol misét tartott.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez köszöntette XIV. Leó pápát a Santiago Bernabéuban
A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez köszöntette XIV. Leó pápát a Santiago Bernabéuban
Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A pápa elszólta magát, a Real Madrid villámgyorsan reagált

Látogatása során spanyol újságírók többek között arról is kérdezték, hogy a Real Madridnak vagy a Barcelonának drukkol-e, amire egyértelmű választ adott.

Ez könnyű kérdés. A pápa minden csapaté, de Prevost a Real Madridnak szurkol... és az Atlético Madridnak is

– fogalmazott mosolyogva a pápa, aki polgári nevén Robert Francis Prevost.

A 15-szörös BEK/BL-győztes klub gyorsan reagált az őszinte vallomásra: a pápa nevével ellátott limitált kiadású mezeket kezdett árusítani a hivatalos honlapján. A különleges dressz iránt állítólag óriási a kereslet, noha igencsak borsos áron, 195 euróért (nagyjából 70 ezer forint) árulják.

A pápa hétfőn a Santiago Bernabéuban is tiszteletét tette, ahol egy nagyszabású egyházi és kulturális rendezvényen vett részt. Az eseményen a napokban újraválasztott Florentino Pérez klubelnökkel személyesen is találkozott az egyházfő, aki egy névre szóló Real Madrid-mezt kapott ajándékba.

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