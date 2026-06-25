A 21 éves Nico Paz 2024 nyarán a Real Madrid Castillától került a Como csapatához, az olasz klub akkor 6 millió eurót fizetett az argentin támadó középpályásért.

A Real Madrid által visszavásárolt Niko Paz pont Messi helyére állt be az Algéria elleni vb-meccsen

Fotó: Juan Mabromata/AFP

A Királyi Gárda azonban Nico Paz eladásakor belefoglalt egy 9 millió eurós visszavásárlási opciót a szerződésbe, amit most aktivált is.

A Real Madrid az év üzletére készül?

A 21 éves argentin középpályás az idei szezonban az olasz bajnokság egyik legjobb játékosává nőtte ki magát. Minden sorozatot figyelembe véve 40 mérkőzésen lépett pályára a Como csapatában, ezeken 13 gólt lőtt és 8 gólpasszt adott, ezzel kulcsszerepet vállalt abban, hogy Cesc Fàbregas együttese kiharcolta a BL-szereplést.

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben bennfentes olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Királyi Gárdától már tájékoztatták a Como vezetőit, hogy aktiválják Nico Paz 9 millió eurós visszavásárlási záradékát. Romano hangsúlyozza, hogy a Real Madrid lehetőséget ad az olasz csapatnak arra, hogy 60 millió euróért végleg megszerezze az argentin középpályás játékjogát. Azonban, ha a Como elutasítja az ajánlatot, több topcsapat is bekapcsolódhat a játékosért folyó versenybe.

🚨⚪️ BREAKING: Real Madrid officially inform Como they activate €9m buy back clause for Nico Páz.



Nico returns and the club gives Como the chance to buy him for €60m from now to Monday.



Otherwise, next week Nico will be back to Real Madrid — and on the market again for MORE… pic.twitter.com/bk4vNcPc54 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

A transzferguru kiemelte, hogy ha a Como nem él a Real Madrid által felkínált ajánlattal, akkor a spanyol klub minden bizonnyal jóval 60 millió euró feletti összegért értékesítheti Nico Pazt, aki ott van az Internazionale és több Premier League-csapat radarján is.

A 10-szeres válogatott középpályás egyelőre nem tudta megmutatni magát a világbajnokságon. Az Algéria elleni meccsen csereként ugyan kapott tíz percet, azonban nincs sok esélye a kezdőbe kerülésre, a posztriválisa ugyanis a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, aki öt góljával vezeti a góllövőlistát a tornán.