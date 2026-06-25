Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

Élő
Labdarúgás
Curacao 0 1 Elefántcsontpart
Labdarúgás
Ecuador 1 1 Németország

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bombaüzletet csinált a Királyi Gárda. A Real Madrid aktiválja az olasz Como csapatában futballozó Nico Paz 10 millió eurós visszavásárlási árát, így az argentin futballistának még ha csak ideiglenesen is, de vissza kell térnie a spanyol csapathoz.

A 21 éves Nico Paz 2024 nyarán a Real Madrid Castillától került a Como csapatához, az olasz klub akkor 6 millió eurót fizetett az argentin támadó középpályásért. 

A Real Madrid által visszavásárolt Niko Paz pont Messi helyére állt be az Algéria elleni vb-meccsen
A Real Madrid által visszavásárolt Niko Paz pont Messi helyére állt be az Algéria elleni vb-meccsen 
Fotó: Juan Mabromata/AFP

A Királyi Gárda azonban Nico Paz eladásakor belefoglalt egy 9 millió eurós visszavásárlási opciót a szerződésbe, amit most aktivált is. 

A Real Madrid az év üzletére készül?

A 21 éves argentin középpályás az idei szezonban az olasz bajnokság egyik legjobb játékosává nőtte ki magát. Minden sorozatot figyelembe véve 40 mérkőzésen lépett pályára a Como csapatában, ezeken 13 gólt lőtt és 8 gólpasszt adott, ezzel kulcsszerepet vállalt abban, hogy Cesc Fàbregas együttese kiharcolta a BL-szereplést. 

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben bennfentes olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Királyi Gárdától már tájékoztatták a Como vezetőit, hogy aktiválják Nico Paz 9 millió eurós visszavásárlási záradékát. Romano hangsúlyozza, hogy a Real Madrid lehetőséget ad az olasz csapatnak arra, hogy 60 millió euróért végleg megszerezze az argentin középpályás játékjogát. Azonban, ha a Como elutasítja az ajánlatot, több topcsapat is bekapcsolódhat a játékosért folyó versenybe.

A transzferguru kiemelte, hogy ha a Como nem él a Real Madrid által felkínált ajánlattal, akkor a spanyol klub minden bizonnyal jóval 60 millió euró feletti összegért értékesítheti Nico Pazt, aki ott van az Internazionale és több Premier League-csapat radarján is. 

A 10-szeres válogatott középpályás egyelőre nem tudta megmutatni magát a világbajnokságon. Az Algéria elleni meccsen csereként ugyan kapott tíz percet, azonban nincs sok esélye a kezdőbe kerülésre, a posztriválisa ugyanis a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, aki öt góljával vezeti a góllövőlistát a tornán. 

  • kapcsolódó cikkek:
Messinek félnie kell Mbappétól és Haalandtól? Tarolnak a világsztárok a foci-vb-n – videó
Elképesztő átigazolási bomba Madridból: José Mourinho kirabolná az Arsenalt
Történelmi mélypont, még a törökök gúnyolódtak Szoboszlai könnyein
Itt van Iraola első nagy húzása: érkezik a spanyol vb-kerettag Szoboszlaiékhoz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!