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XIV. Leó pápa csütörtökön hivatalosan is tiszteletbeli tag lett Madridban, ahová José Mourinho mellett egy másik BL-győztes sztár is megérkezik. Egybecsengő sajtóhírek szerint a Manchester City-től távozó Bernardo Silva megegyezett a Real Madriddal, amely így két riválisával is kibabrált.

A spanyol élvonalbeli Real Madrid a 2026-os foci-vb megnyitója előtt bejelentette José Mourinho érkezését, aki a tervek szerint 2029-ig írt alá korábbi munkaadójával. De itt még nem álltak meg a madridi hírek, ugyanis hivatalossá vált, hogy XIV. Leó pápa megkapta a Királyiak legmagasabb kitüntetését, a tiszteletbeli tagságot.

XIV. Leó pápa a Real Madrid stadionjában
XIV. Leó pápa a Real Madrid stadionjában
Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO / NurPhoto

A pápáról szóló bejelentés persze nem lehet véletlen, hiszen mindez azok után történt, hogy az Atlético Madrid a nyilvánosság előtt alázta a városi riválist, XIV. Leó pápáról pedig azt írták, hogy a Matracosokat is támogatja.

Erre a Real Madrid-igazolásra aligha számítottunk

Mint ismert, Bernardo Silva, a Premier League-ben szereplő Manchester City csapatkapitánya szerződése lejártával távozott az angol együttestől, amely mezében számtalan trófeát, köztük a Bajnokok Ligáját is megnyerte. Szinte mindenki biztosra vette, hogy vagy a Barcelona, vagy az Atlético Madrid ajánlatát fogadja el, ám Florentino Pérez rátromfolt a két madridi vetélytársra és gyorsan egyezségre jutott a 109-szeres portugál válogatott középpályással.

Fabrizio Romano transzferguru szerint a felek másfél nap alatt megegyeztek a kétéves szerződésről, amely kölcsönös elégedettség esetén további egy szezonnal meghosszabbítható lesz.

Silva, aki állítólag José Mourinho külön kérésére érkezik, jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, hogy Portugália válogatottjában  öt nap múlva, Houstonban pályára bemutatkozott a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulójában. A 31 éves sztár több poszton is bevethető játékos, vezéregyéniségére és tapasztalatára pedig nagy szüksége lesz a madridi öltözőnek.

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