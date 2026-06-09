A Fraditól távozó, és nagyon úgy néz ki, a Celtic kispadjáról is lemaradó Robbie Keane Dél-Koreában tűnt fel Steven Gerrard oldalán. Szombaton Szöulban rendezték meg a Liverpool és a Barcelona legendáinak meccsét, ahol a 45 éves ír támadó is játszott az angol csapat oldalán, Keane a 2008-09-es idény első felét töltötte a Vörösöknél, 28 mérkőzésen lépett ezalatt pályára.

Robbie Keane Ázsiában tölti a szabadidejét, miután távozott a Fradi éléről

Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane mit csinált Ázsiában?

A Barcelona beszámolója szerint a katalán csapat – ahol többek között Andrés Iniesta, Jordi Alba és Javier Mascherano játszott – 8-3-ra nyert, a liverpooliak egyik gólját a csereként beálló Robbie Keane szerezte, aki Angoy nagy védelmi hibáját használta ki.

Keane egyébként az Instagram-oldalán 24 óráig elérhető történetben osztotta meg Steven Gerrard fotóit az eseményről. A Liverpool legendája azt írta, „csodálatos pár nap Dél-Koreában”.

Liverpoolban annyira nem örültek a mérkőzésnek

A Vörösök azonban az eseményről nem számoltak be a hivatalos oldalukon, erről a This is Anfield írt.

A Liverpoolt az eseményre nem hívták meg hivatalosan, „Reds Football Club" néven szerepeltek Gerrardék, a mezükön a Liverpool hivatalos logója sem volt ott.

A Liverpoolnál az elmúlt, sűrű napokban talán nem volt idő az eseményre, hiszen, mint ismert, a Liverpool május 30-én menesztette Arne Slotot, helyére pedig Andoni Iraola érkezett a kispadra, emellett Ibrahima Konaté, francia védő is távozik a klubtól.