Az aranylabdás Ronaldinho neve mindig nosztalgiát ébreszt a rajongókban, hiszen éveken át varázslatos játékot nyújtott.

Ronaldinho akár az olasz harmadosztályban is pályára léphet

Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press via AFP

Most az olasz harmadosztályban szereplő Ravenna kezdeményezésének köszönhetően újra lehetőség nyílhat arra, hogy a szurkolók közelebbről is lássák őt – ezúttal egy marketingeseményen, amelyet a klub a következő szezonra való felkészülés kapcsán szervez.

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A Ravenna elnöke, Ignazio Cipriani Miamiban készül nagyszabású rendezvényre, amelyen Ronaldinho részvétele is biztosnak tűnik.

A következő napokban bemutatjuk ezt a rendkívüli személyiséget. Hogy játszani fog-e? Még nem tudjuk, de nincs kizárva. Ő egy bajnok, egy zseni, aki kortalan”

– fogalmazott a klub elnöke, Ariedo Braida.

Ronaldinho 2018-ban vonult vissza, most azonban ismét felhúzhatja a stoplist, legalább egy bemutató mérkőzés erejéig. A tervek szerint a rendezvény után is a Ravenna „családjának” része marad, és a klub projektjeiben is szerepet vállalhat.

Alig várom, hogy újra táncoljak a labdával, és közösen új történetet írjunk Ignazióval és a Cipriani családdal. A futball mindig öröm volt számomra, ezt az érzést szeretném Ravennába is elhozni”

– mondta a brazil legenda a La Gazzetta dello Sportnak.

A Serie C-s klub számára hatalmas dobás lehet Ronaldinho szerepeltetése, és nemcsak marketingértéke, hanem a projekt támogatása miatt is. A tervek szerint a következő idényben a Ravenna mezén egy különleges dizájn is megjelenik majd, amely a klub „R” betűjét és Ronaldinho ikonikus R10 jelzését ötvözi.