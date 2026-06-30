A 48 éves Ricardo Carvalho – aki 2023 óta Roberto Martínez szövetségi kapitány segítőjeként dolgozik a portugál válogatottnál –, megható támogatást kapott a játékosoktól és a szakmai stábtól: még C. Ronaldo is vigasztalta.

C. Ronaldo vigasztalta, zokogva búcsúzott Ricardo Carvalho

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Még Cristiano Ronaldo is együttérzett Ricardo Carvalhóval

Az edzés előtt a teljes keret kört alkotott a pályán, egymás vállát átkarolva, lehajtott fejjel emlékeztek meg a 69 éves korában elhunyt Manuel Ribeiro de Carvalhóról.

A megható pillanatok során Cristiano Ronaldo is odalépett a gyászoló edzőhöz, és hosszú öleléssel fejezte ki együttérzését. Roberto Martínez szintén Carvalho mellett állt a nehéz pillanatokban, miközben a portugál szövetségi kapitány támogató gesztussal biztatta közeli munkatársát.

🚨 Cristiano Ronaldo consoling Ricardo Carvalho, Portugal's assistant coach, after he just lost his father. 🫂🙏



pic.twitter.com/v4NnskMPe3 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 29, 2026

A Portugál Labdarúgó-szövetség a közösségi oldalain is kifejezte részvétét.

Veled vagyunk. Kitartást, Ricardo Carvalho!

– írta a szervezet a közzétett fényképek mellé.

A hivatalos közleményben hozzátették, hogy őszinte részvétüket fejezik ki Ricardo Carvalho és családja felé édesapja halála miatt.

Egyelőre nem tudni, hogy Carvalho visszatér-e a foci-vb-re, amennyiben Portugália továbbjut a Horvátország elleni kieséses mérkőzésről.

Ricardo Carvalho játékosként a portugál futball egyik legnagyobb alakja volt. A válogatottban 89 alkalommal lépett pályára, klubszinten pedig többek között a Porto, a Chelsea, a Real Madrid és a Monaco színeiben szerepelt, mielőtt kínai légiósként fejezte be pályafutását.

A Chelsea játékosaként három angol bajnoki címet nyert, és meghatározó tagja volt José Mourinho legendás csapatának, amely a 2004–2005-ös Premier League-idényben mindössze 15 gólt kapott 38 mérkőzés alatt – ez máig rekordnak számít az angol élvonalban.

Carvalho az aktív pályafutása után edzőként is Roberto Martínez mellett folytatta munkáját, és az elmúlt években a portugál válogatott szakmai stábjának egyik meghatározó tagjává vált.