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Szomorú esemény árnyékolja be a portugál labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplését: meghalt Ricardo Carvalho édesapja, Manuel Ribeiro de Carvalho. A korábbi kiváló védő emiatt elhagyta a csapat floridai edzőtáborát, mindössze néhány nappal a Horvátország elleni nyolcaddöntő előtt, nem csoda, hogy még Cristiano Ronaldo is vigasztalta a legendát.

A 48 éves Ricardo Carvalho – aki 2023 óta Roberto Martínez szövetségi kapitány segítőjeként dolgozik a portugál válogatottnál –, megható támogatást kapott a játékosoktól és a szakmai stábtól: még C. Ronaldo is vigasztalta.

C. Ronaldo vigasztalta, zokogva búcsúzott Ricardo Carvalho
C. Ronaldo vigasztalta, zokogva búcsúzott Ricardo Carvalho
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Még Cristiano Ronaldo is együttérzett Ricardo Carvalhóval

Az edzés előtt a teljes keret kört alkotott a pályán, egymás vállát átkarolva, lehajtott fejjel emlékeztek meg a 69 éves korában elhunyt Manuel Ribeiro de Carvalhóról.

A megható pillanatok során Cristiano Ronaldo is odalépett a gyászoló edzőhöz, és hosszú öleléssel fejezte ki együttérzését. Roberto Martínez szintén Carvalho mellett állt a nehéz pillanatokban, miközben a portugál szövetségi kapitány támogató gesztussal biztatta közeli munkatársát.

A Portugál Labdarúgó-szövetség a közösségi oldalain is kifejezte részvétét.

Veled vagyunk. Kitartást, Ricardo Carvalho!

 – írta a szervezet a közzétett fényképek mellé.

A hivatalos közleményben hozzátették, hogy őszinte részvétüket fejezik ki Ricardo Carvalho és családja felé édesapja halála miatt.

Egyelőre nem tudni, hogy Carvalho visszatér-e a foci-vb-re, amennyiben Portugália továbbjut a Horvátország elleni kieséses mérkőzésről.

Ricardo Carvalho játékosként a portugál futball egyik legnagyobb alakja volt. A válogatottban 89 alkalommal lépett pályára, klubszinten pedig többek között a Porto, a Chelsea, a Real Madrid és a Monaco színeiben szerepelt, mielőtt kínai légiósként fejezte be pályafutását.

A Chelsea játékosaként három angol bajnoki címet nyert, és meghatározó tagja volt José Mourinho legendás csapatának, amely a 2004–2005-ös Premier League-idényben mindössze 15 gólt kapott 38 mérkőzés alatt – ez máig rekordnak számít az angol élvonalban.

Carvalho az aktív pályafutása után edzőként is Roberto Martínez mellett folytatta munkáját, és az elmúlt években a portugál válogatott szakmai stábjának egyik meghatározó tagjává vált. 

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