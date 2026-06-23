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Foci-vb 2026

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Messi és Ronaldo már évek óta távoztak az európai futball térképéről, így a lehetséges utolsó párharcukra óriási az érdeklődés. A labdarúgó-világbajnokság július 11-én sorra kerülő negyeddöntőjében előfordulhat, hogy a címvédő argentinok a portugálokkal találkoznak, Messi és Ronaldo utolsó randevújára már most csillagászati összegeket kérnek el a belépőkért.

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo negyeddöntős párharcához arra van szükség, hogy az argentin és a portugál válogatott is csoportelsőként kerüljön a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. 

Ronaldo és Messi válogatott szinten még sosem játszottak egymás ellen
Ronaldo és Messi válogatott szinten még sosem játszottak egymás ellen
Fotó:  Alexander Hassenstein/FIFA via Getty Images

Ezt követően a mindkét csapatnak nyerni kell a legjobb 32 között, majd a negyeddöntőben is. 

Lesz újabb Messi-Ronaldo párharc?

Ebben az esetben történetének két legeredményesebb játékosa, a nyolcszoros aranylabdás Messi és az ötszörös győztes Ronaldo pályafutása során először, és vélhetően utoljára világbajnokságon is szembe kerülne egymással Kansas Cityben.

Messi és Ronaldo pályafutásuk során eddig 36 mérkőzést játszottak egymás ellen. 

  • Ezeken Messi 16-szor volt győztes csapat tagja, Ronaldo 11-szer, kilencszer pedig döntetlen született. 
  • Gólok számában is az argentin támadó áll jobban: Messi 22 találatot hozott össze az egymás elleni mérkőzéseken, míg Ronaldo 21 gólnál jár. 

Ennek megfelelően már megindultak felfelé a jegyárak a találkozóra, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 100. meccse lesz.

A másodlagos piacon jelenleg a legolcsóbb elérhető belépő körülbelül 4000 dollárba (1,25 millió forint) kerül, de van olyan hely is, amiért 14 000 dollárt (4,35 millió forint) kell fizetni.

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