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A labdarúgó-világbajnokság K csoportjának második fordulójában a portugál válogatott 5-0-ra legyőzte Üzbegisztán csapatát, ezzel Roberto Martínez együttese óriási lépést tett a továbbjutás felé, Fabio Cannavaro gárdája pedig a második meccsét is elveszítette. A találkozó hőse Cristiano Ronaldo volt, aki több rekordot is felállított: az ötszörös aranylabdás támadó a futballtörténelem első játékosa lett, aki hat világbajnokságon is betalált, ráadásul ő lett a vb-k történetének legidősebb duplázója.

A világbajnokság első fordulója egyik csapatnak sem alakult jól. Cristiano Ronaldo ugyan egy rekorddal indított, hiszen 41 évesen és 132 naposan ő lett minden idők legidősebb mezőnyjátékosa, aki kezdőként lépett pályára egy világbajnoki mérkőzésen, csapata azonban csalódást keltő 1-1-es döntetlen játszott a Kongói Demokratikus köztársaság ellen.

(260618) -- HOUSTON, June 18, 2026 (Xinhua) -- Cristiano Ronaldo of Portugal looks on during the group K match between Portugal and the Democratic Republic of the Congo (DRC) at the 2026 FIFA World Cup at Houston Stadium in Houston, the United States, June 17, 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu) (Photo by Xiao Yijiu / Xinhua via AFP)
Cristiano Ronaldo csak szenvedett a Kongói DK elleni meccsen
Fotó: Xiao Yijiu/Xinhua via AFP

A találkozó után ráadásul a nemzetközi sportsajtó szétszedte Ronaldót, aki rendkívül gyengén futballozott, így újra terítékre került a téma, miszerint valóban szüksége van-e még Portugáliának a 41 éves legendára. 

Cristiano Ronaldo megtörte gólcsendjét

A kritikák ellenére az ötszörös aranylabdás támadó ezúttal is ott volt a portugál válogatott kezdőjében, és azzal a céllal lépett pályára, hogy megszakítása a nagy tornákon való borzalmas sorozatát. Ronaldo legutóbb a 2021-es Európa-bajokságon tudott akciógólt lőni nagy tornán a portugál válogatottban. A legutóbbi vb-n ugyan a Ghána elleni első csoportmeccsen büntetőből még betalált, utána azonban négy góltalan meccset játszott le, majd a 2024-es Eb-n sem talált be egyszer sem.

  • Ronaldónak egyébként ez volt pályafutása 24. világbajnoki meccse, ezzel a harmadik helyen áll az örökranglistán – csak Lionel Messi (28) és Lothar Matthäus (25) játszott nála több vb-meccset. 

Ronaldónak ezúttal az ellen az üzbég válogatott ellen kellett játszania, amely az első fordulóban 3-1-re elveszítette a Kolumbia elleni mérkőzést. Nem mellesleg az ázsiai csapatnak is volt egy aranylabdása, hiszen az együttes szövetségi kapitánya az olasz Fabio Cannavaro. 

A találkozót a portugálok kezdték jobban, a második percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Bruno Fernandes 11 méteres lövésébe bele tudott vetődni egy üzbég védő. Egy perccel később Ronaldo is megszakíthatta volna gólcsendjét. Nuno Mendes húzott el a bal szélen, betekerte a labdát a hosszún érkező Ronaldo irányába, de az ötszörös aranylabdás támadó egy arasszal lemaradt a bejátszásról. 

A hatodik percben aztán megtörtént, amire mindenki várt: Cristiano Ronaldo végre betalált. 

Egy szép támadás végén Joao Cancelo ment el a jobb szélen, betekerte a labdát, a rövid oldalra berobbanó Ronaldo pedig hat méterről a bal alsó sarokba bombázott (1-0). 

  • Ronaldo ezzel a történelem első játékosa lett, aki hat világbajnokságon is be tudott találni. 
  • Ráadásul ő lett minden idők második legidősebb vb-gólszerzője. A rekordot a kameruni Roger Milla tartja, aki 42 évesen és 39 naposan lőtt gólt az oroszok ellen az 1994-es világbajnokságon. 
Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán is betalált
Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán is betalált 
Fotó: Michael Steele/Getty Images North America via AFP

A vezetés megszerzése után támadásban maradtak a portugálok, folyamatosan alakították ki a helyzeteket, a 17. percben pedig növelték az előnyüket. Egy 17 méteres szabadrúgáshoz Ronaldo és Nuno Mendes állt oda, mindenki Ronaldótól várta a bonbát, de végül Nuno Mendes lőtte el a labdát, és a ballal a jobb alsóba tekert (2-0). 

A portugálok azonban nem dőlhettek hátra, ugyanis a reklámszünet – vagyis a hidratációs – után gólt szerzett az üzbég válogatott. Joao Cancelo labdavesztése után az ázsiai csapat végigvitt egy kontrát, melynek a végén Azizjon Ganiev lőtt hatalmas gólt a jobb felsőbe. A találatot azonban videózás után érvénytelenítették, mert a labdaszerzés előtt szabálytalankodtak Joao Cancelóval szemben. 

Ezt követően a portugálok átvették a játék irányítását, a 39. percben pedig lezárták a meccset. Egy labdaszerzés után kontrázhattak, Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Cristiano Ronaldo elé, aki ziccerbe került, majd higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (3-0). 

  • Ronaldónak ez a pályafutása 10. vb-gólja volt, ezzel ő lett a portugál futballtörténelem legeredményesebb játékosa a világbajnokságokat tekintve. 
  • Ronaldo 41 évesen és 138 naposan a világbajnokságok történetének legidősebb játékosa lett, aki duplázni tudott egy vb-meccsen.
Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo (L) reacts as he scores his team's third goal during the 2026 World Cup Group K football match between Portugal and Uzbekistan at the Houston Stadium in Houston on June 23, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo elhallgattatta a kritikusait 
Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP

A második félidő közel sem indult akkora iramban, mint az első, de az 58. percben Ronaldo ismét főszereplővé vált. Egy szabadrúgás-figura végén Ronaldo elsétált a labda előtt, majd befutott az üres területbe, a Bruno Fernandestől kapott belőbbőlt labdát kapásból előtte, de a kapujából kivetődő Abduvakhid Nematov hatalmasat védett. A csapatát azonban nem tudta megmenteni az újabb góltól, ugyanis a szöglet után a kapu elé betett labda Abdukodir Khusanovról visszapattant a kapu irányába, az üzbég kapus pedig beütötte azt (4-0). 

HOUSTON, TEXAS - JUNE 23: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal shoots at goal blocked by Abduvohid Nematov #12 of Uzbekistan during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cristiano Ronaldo közel járt a mesterhármashoz
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images North America via AFP

Ezt követően unalmasan csordogált a mérkőzés, majd Ronaldo a 74. percben kis híján mesterhármasig jutott. A 41 éves klasszis letámadta az üzbég kapust, akinek bele tudott érni a kirúgott labdájába, majd begyűjtötte azt is 11 méterről megcélozta a kapu jobb oldalát, de Nematov védeni tudott, ezzel pedig javította saját hibáját. 

A találkozó hajrája sok izgalmat már nem hozott, de a 87. percben így is láthattak egy gyönyörű gólt a houstoni stadionba kilátogató nézők. A gyors ellentámadás végén Nelson Semedo ment el a jobb szélen, a belőtt labdájával Ronaldót kereste, de egy üzbég védő bele tudott érni, így viszont Rafael Leao elé került, aki 14 méterről a jobb felső sarokba bombázott (5-0). 

A portugálok az első mérkőzés szenvedése után ezúttal rendkívül könnyed győzelmet arattak, és tulajdonképpen továbbjutottak a legjobb 32 közé. Az üzbégek a második meccsüket is elvesztették a tornán. 

Világbajnokság, K csoport, 2. forduló:
Portugália-Üzbegisztán 5-0 (3-0)
gólszerzők: Ronaldo (6., 39.), Nuno Mendes (17.), Nematov (60.-öngól), Rafael Leao (87.)

 

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