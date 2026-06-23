A világbajnokság első fordulója egyik csapatnak sem alakult jól. Cristiano Ronaldo ugyan egy rekorddal indított, hiszen 41 évesen és 132 naposan ő lett minden idők legidősebb mezőnyjátékosa, aki kezdőként lépett pályára egy világbajnoki mérkőzésen, csapata azonban csalódást keltő 1-1-es döntetlen játszott a Kongói Demokratikus köztársaság ellen.
A találkozó után ráadásul a nemzetközi sportsajtó szétszedte Ronaldót, aki rendkívül gyengén futballozott, így újra terítékre került a téma, miszerint valóban szüksége van-e még Portugáliának a 41 éves legendára.
Cristiano Ronaldo megtörte gólcsendjét
A kritikák ellenére az ötszörös aranylabdás támadó ezúttal is ott volt a portugál válogatott kezdőjében, és azzal a céllal lépett pályára, hogy megszakítása a nagy tornákon való borzalmas sorozatát. Ronaldo legutóbb a 2021-es Európa-bajokságon tudott akciógólt lőni nagy tornán a portugál válogatottban. A legutóbbi vb-n ugyan a Ghána elleni első csoportmeccsen büntetőből még betalált, utána azonban négy góltalan meccset játszott le, majd a 2024-es Eb-n sem talált be egyszer sem.
- Ronaldónak egyébként ez volt pályafutása 24. világbajnoki meccse, ezzel a harmadik helyen áll az örökranglistán – csak Lionel Messi (28) és Lothar Matthäus (25) játszott nála több vb-meccset.
Ronaldónak ezúttal az ellen az üzbég válogatott ellen kellett játszania, amely az első fordulóban 3-1-re elveszítette a Kolumbia elleni mérkőzést. Nem mellesleg az ázsiai csapatnak is volt egy aranylabdása, hiszen az együttes szövetségi kapitánya az olasz Fabio Cannavaro.
A találkozót a portugálok kezdték jobban, a második percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Bruno Fernandes 11 méteres lövésébe bele tudott vetődni egy üzbég védő. Egy perccel később Ronaldo is megszakíthatta volna gólcsendjét. Nuno Mendes húzott el a bal szélen, betekerte a labdát a hosszún érkező Ronaldo irányába, de az ötszörös aranylabdás támadó egy arasszal lemaradt a bejátszásról.
A hatodik percben aztán megtörtént, amire mindenki várt: Cristiano Ronaldo végre betalált.
Egy szép támadás végén Joao Cancelo ment el a jobb szélen, betekerte a labdát, a rövid oldalra berobbanó Ronaldo pedig hat méterről a bal alsó sarokba bombázott (1-0).
- Ronaldo ezzel a történelem első játékosa lett, aki hat világbajnokságon is be tudott találni.
- Ráadásul ő lett minden idők második legidősebb vb-gólszerzője. A rekordot a kameruni Roger Milla tartja, aki 42 évesen és 39 naposan lőtt gólt az oroszok ellen az 1994-es világbajnokságon.
A vezetés megszerzése után támadásban maradtak a portugálok, folyamatosan alakították ki a helyzeteket, a 17. percben pedig növelték az előnyüket. Egy 17 méteres szabadrúgáshoz Ronaldo és Nuno Mendes állt oda, mindenki Ronaldótól várta a bonbát, de végül Nuno Mendes lőtte el a labdát, és a ballal a jobb alsóba tekert (2-0).
A portugálok azonban nem dőlhettek hátra, ugyanis a reklámszünet – vagyis a hidratációs – után gólt szerzett az üzbég válogatott. Joao Cancelo labdavesztése után az ázsiai csapat végigvitt egy kontrát, melynek a végén Azizjon Ganiev lőtt hatalmas gólt a jobb felsőbe. A találatot azonban videózás után érvénytelenítették, mert a labdaszerzés előtt szabálytalankodtak Joao Cancelóval szemben.
Ezt követően a portugálok átvették a játék irányítását, a 39. percben pedig lezárták a meccset. Egy labdaszerzés után kontrázhattak, Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Cristiano Ronaldo elé, aki ziccerbe került, majd higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (3-0).
- Ronaldónak ez a pályafutása 10. vb-gólja volt, ezzel ő lett a portugál futballtörténelem legeredményesebb játékosa a világbajnokságokat tekintve.
- Ronaldo 41 évesen és 138 naposan a világbajnokságok történetének legidősebb játékosa lett, aki duplázni tudott egy vb-meccsen.
A második félidő közel sem indult akkora iramban, mint az első, de az 58. percben Ronaldo ismét főszereplővé vált. Egy szabadrúgás-figura végén Ronaldo elsétált a labda előtt, majd befutott az üres területbe, a Bruno Fernandestől kapott belőbbőlt labdát kapásból előtte, de a kapujából kivetődő Abduvakhid Nematov hatalmasat védett. A csapatát azonban nem tudta megmenteni az újabb góltól, ugyanis a szöglet után a kapu elé betett labda Abdukodir Khusanovról visszapattant a kapu irányába, az üzbég kapus pedig beütötte azt (4-0).
Ezt követően unalmasan csordogált a mérkőzés, majd Ronaldo a 74. percben kis híján mesterhármasig jutott. A 41 éves klasszis letámadta az üzbég kapust, akinek bele tudott érni a kirúgott labdájába, majd begyűjtötte azt is 11 méterről megcélozta a kapu jobb oldalát, de Nematov védeni tudott, ezzel pedig javította saját hibáját.
A találkozó hajrája sok izgalmat már nem hozott, de a 87. percben így is láthattak egy gyönyörű gólt a houstoni stadionba kilátogató nézők. A gyors ellentámadás végén Nelson Semedo ment el a jobb szélen, a belőtt labdájával Ronaldót kereste, de egy üzbég védő bele tudott érni, így viszont Rafael Leao elé került, aki 14 méterről a jobb felső sarokba bombázott (5-0).
A portugálok az első mérkőzés szenvedése után ezúttal rendkívül könnyed győzelmet arattak, és tulajdonképpen továbbjutottak a legjobb 32 közé. Az üzbégek a második meccsüket is elvesztették a tornán.
Világbajnokság, K csoport, 2. forduló:
Portugália-Üzbegisztán 5-0 (3-0)
gólszerzők: Ronaldo (6., 39.), Nuno Mendes (17.), Nematov (60.-öngól), Rafael Leao (87.)