A világbajnokság első fordulója egyik csapatnak sem alakult jól. Cristiano Ronaldo ugyan egy rekorddal indított, hiszen 41 évesen és 132 naposan ő lett minden idők legidősebb mezőnyjátékosa, aki kezdőként lépett pályára egy világbajnoki mérkőzésen, csapata azonban csalódást keltő 1-1-es döntetlen játszott a Kongói Demokratikus köztársaság ellen.

Cristiano Ronaldo csak szenvedett a Kongói DK elleni meccsen

Fotó: Xiao Yijiu/Xinhua via AFP

A találkozó után ráadásul a nemzetközi sportsajtó szétszedte Ronaldót, aki rendkívül gyengén futballozott, így újra terítékre került a téma, miszerint valóban szüksége van-e még Portugáliának a 41 éves legendára.

Cristiano Ronaldo megtörte gólcsendjét

A kritikák ellenére az ötszörös aranylabdás támadó ezúttal is ott volt a portugál válogatott kezdőjében, és azzal a céllal lépett pályára, hogy megszakítása a nagy tornákon való borzalmas sorozatát. Ronaldo legutóbb a 2021-es Európa-bajokságon tudott akciógólt lőni nagy tornán a portugál válogatottban. A legutóbbi vb-n ugyan a Ghána elleni első csoportmeccsen büntetőből még betalált, utána azonban négy góltalan meccset játszott le, majd a 2024-es Eb-n sem talált be egyszer sem.

Ronaldónak egyébként ez volt pályafutása 24. világbajnoki meccse, ezzel a harmadik helyen áll az örökranglistán – csak Lionel Messi (28) és Lothar Matthäus (25) játszott nála több vb-meccset.

Ronaldónak ezúttal az ellen az üzbég válogatott ellen kellett játszania, amely az első fordulóban 3-1-re elveszítette a Kolumbia elleni mérkőzést. Nem mellesleg az ázsiai csapatnak is volt egy aranylabdása, hiszen az együttes szövetségi kapitánya az olasz Fabio Cannavaro.

A találkozót a portugálok kezdték jobban, a második percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Bruno Fernandes 11 méteres lövésébe bele tudott vetődni egy üzbég védő. Egy perccel később Ronaldo is megszakíthatta volna gólcsendjét. Nuno Mendes húzott el a bal szélen, betekerte a labdát a hosszún érkező Ronaldo irányába, de az ötszörös aranylabdás támadó egy arasszal lemaradt a bejátszásról.

A hatodik percben aztán megtörtént, amire mindenki várt: Cristiano Ronaldo végre betalált.

Egy szép támadás végén Joao Cancelo ment el a jobb szélen, betekerte a labdát, a rövid oldalra berobbanó Ronaldo pedig hat méterről a bal alsó sarokba bombázott (1-0).