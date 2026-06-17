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Foci-vb 2026

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A portugálok is megkezdték szereplésüket a labdarúgó-világbajnokságon. A végső győzelemre is esélyes portugál válogatott a Kongói Demokratikus Köztársaság csapata ellen kezdett a foci-vb I csoportjának első fordulójában. A találkozó kezdő sípszójának pillanatában az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo máris megdöntött egy vb-rekordot.

A 41 éves Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán szerepel. Az ötszörös aranylabdás portugál szupersztárnak a 2006-os németországi világbajnokság volt az első vb-je a portugál válogatottal, csapatával akkor a negyedik helyen végzett.

HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal argues with referee Abdulrahman Al Jassim during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cristiano Ronaldo már az első meccsén vb-rekordot döntött 
Fotó: Molly Darlington/Getty Images North America via AFP

Cristiano Ronaldo elképesztő rekordot állított fel

Ronaldo a 2006-os világbajnokság idején 21 éves volt, most pedig 41 évesen szerepel a hatodik foci-vb-jén. A portugál klasszis a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzésen elképesztő rekordot állított fel, ugyanis az Opta adatai szerint: 

  • 41 évesen és 132 napos ő lett minden idők legidősebb mezőnyjátékosa, aki kezdőként lépett pályára egy világbajnoki mérkőzésen. 

Ronaldo egyébként eddig 23 vb-meccsen lépett pályára, ezeken nyolc gólt lőtt és két gólpasszt osztott ki. 

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