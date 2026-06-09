Lukács mentett meg egy rossz beadást, majd Szűcs Tamás passzolt középre, ahol Szoboszlai Dominiknak már szinte csak az üres kapuba kellett passzolnia. Érdekesség, hogy Marco Rossi a szünetben küldte be Lukács Dánielt és Szűcs Tamást is, akik a gólt összehozták.

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