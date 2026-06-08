Sallói Dániel jelenleg az MLS-ben szereplő Toronto FC-t erősíti, amely csapatnál eddig 14 tétmérkőzésen négy gólt és három asszisztot jegyzett. A magyar válogatottban négyszer lépett pályára, legutóbb 2021-ben, így nem lehetett meglepetés, hogy nem került be Marco Rossi keretébe a finnek és a kazahok elleni felkészülési mérkőzésekre.

Sallói Dániel és Victoria esküvője

Fotó: Instagram/danielsalloi

Sallói Dániel feleségül vette amerikai szerelmét

A Toronto magyar sztárja tavaly júliusban kérte meg szerelme kezét, kevesebb mint egy évvel később pedig össze is házasodott az ifjú pár. A szertartást május utolsó napján, Mallorcán tartották, az Instagram-oldalukra felöltött fotókat pedig a Bors szúrta ki.

„Álmaink szertartása képkockákban” − olvasható a közzétett bejegyzésben.

A 29 éves Sallói Újpesten és Gyirmóton is futballozott, a Kansas Citynél pedig 286 tétmérkőzésen 67 alkalommal volt eredményes, mielőtt a Toronto megszerezte volna a játékjogát. Új csapatával 2026. december 31-ig van szerződése, új megállapodást még nem kötöttek a felek.