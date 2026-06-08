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Szeretteik, rokonaik és közeli barátaik előtt mondták ki a boldogító igent Mallorcán. Az MLS-ben szereplő Toronto FC négyszeres magyar válogatott labdarúgója, Sallói Dániel feleségül vette kedvesét, Victoriát.

Sallói Dániel jelenleg az MLS-ben szereplő Toronto FC-t erősíti, amely csapatnál eddig 14 tétmérkőzésen négy gólt és három asszisztot jegyzett. A magyar válogatottban négyszer lépett pályára, legutóbb 2021-ben, így nem lehetett meglepetés, hogy nem került be Marco Rossi keretébe a finnek és a kazahok elleni felkészülési mérkőzésekre.

Sallói Dániel és Victoria esküvője
Sallói Dániel és Victoria esküvője
Fotó: Instagram/danielsalloi

Sallói Dániel feleségül vette amerikai szerelmét

A Toronto magyar sztárja tavaly júliusban kérte meg szerelme kezét, kevesebb mint egy évvel később pedig össze is házasodott az ifjú pár. A szertartást május utolsó napján, Mallorcán tartották, az Instagram-oldalukra felöltött fotókat pedig a Bors szúrta ki.

„Álmaink szertartása képkockákban” − olvasható a közzétett bejegyzésben. 

A 29 éves Sallói Újpesten és Gyirmóton is futballozott, a Kansas Citynél pedig 286 tétmérkőzésen 67 alkalommal volt eredményes, mielőtt a Toronto megszerezte volna a játékjogát. Új csapatával 2026. december 31-ig van szerződése, új megállapodást még nem kötöttek a felek. 

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