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Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

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A kazahok hiába vezettek az első félidőben, a magyar válogatott a második félidőben viszonylag gyorsan egyenlített.

Szoboszlai Dominik sakk-matt gólja után egy gólpasszt adott a válogatott csapatkapitánya. Az emberhátrányba került kazahok ellen Szoboszlai gurított le, Schäfer András pedig kicsit külsővel a tizenhatoson kívülről bombázott a bal felsőbe úgy, hogy a kapufát is érte a labda.

A gólt IDE kattintva nézheti meg.

A meccs élő közvetítését ITT tudja követni.

 

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