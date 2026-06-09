A kazahok hiába vezettek az első félidőben, a magyar válogatott a második félidőben viszonylag gyorsan egyenlített.
Szoboszlai Dominik sakk-matt gólja után egy gólpasszt adott a válogatott csapatkapitánya. Az emberhátrányba került kazahok ellen Szoboszlai gurított le, Schäfer András pedig kicsit külsővel a tizenhatoson kívülről bombázott a bal felsőbe úgy, hogy a kapufát is érte a labda.
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