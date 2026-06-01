A találkozó 72. percében az egyik sérült futballistát szállította le a pályáról az orvosi jármű, amikor az LDU Portoviejo csapatának középpályása, Edison Caicedo figyelmetlenül a hordágykocsi elé lépett. A játékos nekiütközött a mozgó járműnek, majd a földre zuhant és fájdalmasan fetrengett a gyepen.
A sérült játékost szállító hordágykocsi akciója felrobbantotta a netet
A jelenet hatalmas felháborodást váltott ki a hazai csapat kispadján. A stáb tagjai és Raúl Duarte vezetőedző azonnal nekiestek az orvosi kocsi sofőrjének, miközben a játékost ápolni kellett.
A közösségi médiában azonban sokan inkább humorral fogadták az esetet, többen azt írták, hogy Caicedo legalább annyira „rájátszott” az ütközésre,
mint egy büntetőt kiharcolni próbáló futballista.
Szerencsére komoly sérülés nem történt, a középpályás később vissza tudott térni a pályára. Csapata végül 1–0-ra megnyerte a mérkőzést, de a meccs eredménye helyett világszerte inkább a különös incidens került a figyelem középpontjába.
- Kapcsolódó cikkek