A találkozó 72. percében az egyik sérült futballistát szállította le a pályáról az orvosi jármű, amikor az LDU Portoviejo csapatának középpályása, Edison Caicedo figyelmetlenül a hordágykocsi elé lépett. A játékos nekiütközött a mozgó járműnek, majd a földre zuhant és fájdalmasan fetrengett a gyepen.

Elképesztő jelenet Ecuadorban: a sérült játékost szállító orvosi kocsi elgázolt egy másik focistát

Fotó: x.com/HaterReport/

A sérült játékost szállító hordágykocsi akciója felrobbantotta a netet

A jelenet hatalmas felháborodást váltott ki a hazai csapat kispadján. A stáb tagjai és Raúl Duarte vezetőedző azonnal nekiestek az orvosi kocsi sofőrjének, miközben a játékost ápolni kellett.

A közösségi médiában azonban sokan inkább humorral fogadták az esetet, többen azt írták, hogy Caicedo legalább annyira „rájátszott” az ütközésre,

mint egy büntetőt kiharcolni próbáló futballista.

A medical cart carrying an injured player ran over and injured another player driving off the field 😩 pic.twitter.com/xcnbOqgo5I — Hater Report (@HaterReport) June 1, 2026

Szerencsére komoly sérülés nem történt, a középpályás később vissza tudott térni a pályára. Csapata végül 1–0-ra megnyerte a mérkőzést, de a meccs eredménye helyett világszerte inkább a különös incidens került a figyelem középpontjába.