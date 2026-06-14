Arról már röviden mi is beszámoltunk az Origón, hogy a Brazília-Marokkó 1-1-es döntetlen mellett a csoport másik mérkőzésén Skócia egy megpattanó lövéssel végül 1-0-ra verte Haiti együttesét, amelyben a 76. percben csereként pályára lépett a Fradi játékosa, Lenny Joseph is. Ezzel azonban nem volt még vége ennek a találkozónak, ugyanis volt egy erősen véleményes helyzet, amely után úgy tűnt, elmaradt egy tizenegyes, amit nem a skótok rúghattak volna...

Skócia 1-0-ra győzött végül Haiti ellen

Fotó: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skócia begyűjtötte a három pontot

McGinn első félidőben szerzett gólja döntötte el a három pont sorsát a mérkőzésen, ugyanakkor egy Haiti-i támadás végén, egy jól megeresztett lövést követően úgy tűnt, hogy Hanley ugyan valószínűleg nem szándékosan, de attól még karral blokkolt a tizenhatoson belül. Az esetet követően nem adott a játékvezető tizenegyest, így maradt az 1-0 a skótoknak.

Az esetről készült felvételt ITT lehet megnézni.