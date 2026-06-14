Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Élő :
AusztráliaTörökország

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A rosszul alvók vagy az éjszakai műszakban dolgozók előnyben voltak a skótok mérkőzésén. A Skócia-Haiti meccset az előbbiek nyerték meg 1-0-ra, ugyanakkor úgy tűnik a játékvezetők nem adtak meg egy tizenegyest a találkozón.

Arról már röviden mi is beszámoltunk az Origón, hogy a Brazília-Marokkó 1-1-es döntetlen mellett a csoport másik mérkőzésén Skócia egy megpattanó lövéssel végül 1-0-ra verte Haiti együttesét, amelyben a 76. percben csereként pályára lépett a Fradi játékosa, Lenny Joseph is. Ezzel azonban nem volt még vége ennek a találkozónak, ugyanis volt egy erősen véleményes helyzet, amely után úgy tűnt, elmaradt egy tizenegyes, amit nem a skótok rúghattak volna...

Skócia 1-0-ra győzött végül Haiti ellen
Skócia 1-0-ra győzött végül Haiti ellen
Fotó: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skócia begyűjtötte a három pontot

McGinn első félidőben szerzett gólja döntötte el a három pont sorsát a mérkőzésen, ugyanakkor egy Haiti-i támadás végén, egy jól megeresztett lövést követően úgy tűnt, hogy Hanley ugyan valószínűleg nem szándékosan, de attól még karral blokkolt a tizenhatoson belül. Az esetet követően nem adott a játékvezető tizenegyest, így maradt az 1-0 a skótoknak.

Az esetről készült felvételt ITT lehet megnézni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!