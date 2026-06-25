Sofia Vergara ezúttal sem fogta vissza magát: a hollywoodi sztár látványos fotóval biztatta a kolumbiai válogatottat a közösségi oldalán. Az 53 éves színésznő bejegyzése gyorsan bejárta az internetet, miután a rajongók kiszúrták, hogy melltartó nélkül állt kamera elé.

Sofia Vergara szuperszexi képet posztolt a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság vb-meccs előtt Fotó: Dia Dipasupil

Sofia Vergara szuperszexi képet posztolt

Az 53 éves színésznőt a legtöbben a Modern család és a Griselda című sorozatokból ismerik, azt azonban már kevesebben tudják róla, hogy hatalmas futballrajongó. A 2026-os világbajnokság alatt, amikor csak teheti, követi a mérkőzéseket, különösen akkor, ha hazája, Kolumbia lép pályára. Nem volt ez másként a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni összecsapás előtt sem: Vergara már a kezdő sípszó előtt izgatottan hangolt a találkozóra, és egy fotót is megosztott közösségi oldalán. A rajongók figyelmét azonban nemcsak a kolumbiai mez, hanem az is felkeltette, hogy a színésznő ezúttal melltartó nélkül pózolt.

Micsoda izgalom! Már alig várom az esti meccset!

– írta a fotóhoz a színésznő.

Úgy tűnik, ezúttal is szerencsét hozott a kolumbiai válogatottnak, amely 1–0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A győztes találatot a Crystal Palace védője, Daniel Munoz szerezte, ezzel Kolumbia bebiztosította a helyét a világbajnokság legjobb 32 csapata között.

Vergarát több mint 35 millióan követik az Instagramon, a rajongók pedig pillanatok alatt elárasztották a bejegyzését dicsérő hozzászólásokkal. Volt, aki egyszerűen csak annyit írt: „Te vagy a legszebb!”, mások pedig olyan üzenetekkel biztatták a válogatottat, mint a „Hajrá, Kolumbia!”, a „Éljen Kolumbia!” vagy a „Vamos Colombia!”.

Kolumbia vasárnap (magyar idő szerint 1:30) Portugáliával csap össze a csoportkör utolsó fordulójában. A találkozó a csoportelsőség szempontjából is kulcsfontosságú lesz.