A sörfogyasztási szokásukról híres angol szurkolók szombaton szembesülhettek először azzal, milyen árakkal kell majd nyári labdarúgó-világbajnokság ideje alatt. Az angol válogatott Harry Kane fejesgóljával 1-0-ra legyőzte a floridai Tampában Új-Zélandot. Bár a pályán Thomas Tuchel együttese sem brillírozott, a szurkolóknál első sorban az NFL-ben szereplő Tampa Bay Buccaneersnek otthont adó Raymond James Stadion árlistája verte ki a biztosítékot.
Egekbe szöktek az árak, ennyibe kerülhet egy korsó sör a foci-vb alatt
Simon Peach újságírója a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amiből kiderült, milyen árakkal kell számolniuk a szurkolóknak a stadion büféjében. Egy „ultra prémium dupla koktél” 26,50 dollár (8176 forint), míg a hagyományos koktélok 19,50 dollárba (6 ezer forint) kerülnek. Az árlista azt is mutatja, hogy
16,75 dollárba, vagyis több mint 5100 forintba kerül a félliteres csapolt sör, a prémium lagerért viszont már 18 dollárt (nagyjából 5500 forint) kérnek el, ám talán a legmegdöbbentőbb, hogy egy kis üveges ásványvíz 7,50 dollár (2300 forint).
Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett világbajnokságon az árakat tekintve persze óriási különbségek lesznek egyes helyszínek között. Az atlantai Mercedes-Benz Stadionban például az alkoholos italok árai nagyjából fele annyiba kerülnek, mint Tampában. Sőt utóbbi város vezetése ígéretet tett a foci-vb előtt, hogy a hot-dog 2 dollárba, míg a csapolt sör 5 dollárba fog kerülni a világbajnokság alatt. A legtöbb stadion azonban egyelőre nem közölte hivatalosan a büfék árlistáját.
A FIFA már azzal is magára haragította a szurkolókat, hogy a jegyeket elképesztően drágán adták, a szövetséget pedig most egy másik vitatott döntés miatt is kritikák érték. A szervezet ugyanis megtiltotta, hogy a nézők újratölthető kulacsokat vigyenek be a stadionokba, így a szurkolók kénytelenek lesznek a helyszínen megvásárolni az italokat. A döntés különösen azért váltott ki felháborodást, mert több mérkőzést is rendkívül meleg időjárási körülmények között rendeznek majd.
A jövő csütörtökön kezdőd 2026-os világbajnokság minden idők legnagyobb tornája lesz 48 csapattal és 104 mérkőzéssel.
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