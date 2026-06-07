A sörfogyasztási szokásukról híres angol szurkolók szombaton szembesülhettek először azzal, milyen árakkal kell majd nyári labdarúgó-világbajnokság ideje alatt. Az angol válogatott Harry Kane fejesgóljával 1-0-ra legyőzte a floridai Tampában Új-Zélandot. Bár a pályán Thomas Tuchel együttese sem brillírozott, a szurkolóknál első sorban az NFL-ben szereplő Tampa Bay Buccaneersnek otthont adó Raymond James Stadion árlistája verte ki a biztosítékot.

Nem lesz olcsó a sör a foci-vb amerikai stadionjaiban

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Egekbe szöktek az árak, ennyibe kerülhet egy korsó sör a foci-vb alatt

Simon Peach újságírója a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amiből kiderült, milyen árakkal kell számolniuk a szurkolóknak a stadion büféjében. Egy „ultra prémium dupla koktél” 26,50 dollár (8176 forint), míg a hagyományos koktélok 19,50 dollárba (6 ezer forint) kerülnek. Az árlista azt is mutatja, hogy

16,75 dollárba, vagyis több mint 5100 forintba kerül a félliteres csapolt sör, a prémium lagerért viszont már 18 dollárt (nagyjából 5500 forint) kérnek el, ám talán a legmegdöbbentőbb, hogy egy kis üveges ásványvíz 7,50 dollár (2300 forint).

Some of the drink prices at England v New Zealand. Tempted by the $26.50 Ultra Premium Double Cocktail 🍹 pic.twitter.com/S95QAWUCVQ — Simon Peach (@SimonPeach) June 6, 2026

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett világbajnokságon az árakat tekintve persze óriási különbségek lesznek egyes helyszínek között. Az atlantai Mercedes-Benz Stadionban például az alkoholos italok árai nagyjából fele annyiba kerülnek, mint Tampában. Sőt utóbbi város vezetése ígéretet tett a foci-vb előtt, hogy a hot-dog 2 dollárba, míg a csapolt sör 5 dollárba fog kerülni a világbajnokság alatt. A legtöbb stadion azonban egyelőre nem közölte hivatalosan a büfék árlistáját.

A FIFA már azzal is magára haragította a szurkolókat, hogy a jegyeket elképesztően drágán adták, a szövetséget pedig most egy másik vitatott döntés miatt is kritikák érték. A szervezet ugyanis megtiltotta, hogy a nézők újratölthető kulacsokat vigyenek be a stadionokba, így a szurkolók kénytelenek lesznek a helyszínen megvásárolni az italokat. A döntés különösen azért váltott ki felháborodást, mert több mérkőzést is rendkívül meleg időjárási körülmények között rendeznek majd.