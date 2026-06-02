A Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelme után már senki sem beszélhet véletlenről. A spanyol edzők jelenleg uralják az európai futballt, és úgy tűnik, ez nem átmeneti jelenség. Miközben a világ leggazdagabb klubjai százmilliókat költenek játékosokra, a kispadokon egyre több helyen ülnek spanyol szakemberek, akik sorra szállítják a sikereket és alakítják át a modern labdarúgást.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő tökéletes példát szolgáltatott arra, miért beszél most egész Európa a spanyol edzők sikereiről. A PSG-t irányító Luis Enrique és az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta csapott össze a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában. Bár végül a párizsiak örülhettek, önmagában az is sokatmondó, hogy Európa két legjobb csapatát két spanyol szakember vezette a döntőbe.

A spanyol edzők meghódították Európát

Luis Enrique sikere csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt években a kontinens legjelentősebb bajnokságaiban és kupasorozataiban egymás után tűntek fel a spanyol szakemberek, akik nemcsak eredményeket értek el, hanem új szemléletet is hoztak a futballba.

Mikel Arteta az Arsenalnál végzett munkájával az európai edzői elitbe emelkedett, miközben Unai Emery tovább gyarapította hírnevét, mint a nemzetközi kupasorozatok egyik legsikeresebb szakembere. Közben Andoni Iraola a Premier League egyik legizgalmasabb csapatát építette fel, Xabi Alonso pedig néhány év alatt a szakma egyik legkeresettebb edzőjévé vált.

A jelenség már olyan méreteket öltött, hogy számos európai klub kifejezetten spanyol szakemberben gondolkodik, amikor új vezetőedzőt keres.

Egy kis baszk klubból indult minden

A történet egyik legérdekesebb helyszíne a baszkföldi San Sebastián. Itt működik az Antiguoko nevű szerény utánpótlásklub, amelyet ma már sokan a világ egyik legfontosabb futballműhelyeként emlegetnek. Az egyesületből ugyanis nemcsak kiváló játékosok, hanem későbbi sztáredzők is kikerültek.

Mikel Arteta a klub történetében először vezetheti BL-győzelemre az Arsenalt
Az Antiguoko pályáin futballozott gyerekként Mikel Arteta (képünkön), Xabi Alonso és Andoni Iraola is. 
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Az Antiguoko pályáin futballozott gyerekként Mikel Arteta, Xabi Alonso és Andoni Iraola is.

Bár később különböző utakat jártak be, ugyanabban a futballkultúrában nevelkedtek, amely a technikai képzés mellett a gondolkodásra és a döntéshozatalra helyezi a hangsúlyt. A klub legendás nevelőmunkája mára szinte fogalommá vált a spanyol futballban.

Nemcsak játszani, gondolkodni is megtanítják őket

A spanyol futball egyik legnagyobb erőssége, hogy a játékosok már fiatal korban komoly taktikai képzést kapnak. Miközben sok országban elsősorban a fizikai adottságokra és az eredményekre helyezik a hangsúlyt, Spanyolországban hagyományosan fontos szerepet kap a játék megértése. A fiatal futballistákat arra ösztönzik, hogy önállóan hozzanak döntéseket, felismerjék a különböző játékhelyzeteket és megértsék a taktikai összefüggéseket.

Ez később az edzőképzésben is visszaköszön. Sok korábbi játékos már aktív pályafutása alatt megkezdi az edzői tanulmányokat, így amikor a kispadra kerül, komoly elméleti háttérrel rendelkezik.

Nem egy stílus, hanem egy szemlélet

A spanyol szakemberek sikere azért is figyelemre méltó, mert nagyon különböző futballt képviselnek. Luis Enrique agresszív letámadásra épít, Arteta a pozíciós játék egyik mestere, Emery pragmatikusabb megoldásokkal dolgozik, Xabi Alonso pedig rendkívül rugalmas taktikai rendszereket alkalmaz.

Emery pragmatikusabb megoldásokkal dolgozik
Emery pragmatikusabb megoldásokkal dolgozik
Fotó: NurPhoto via AFP /  

A közös pont nem a játékrendszerben, hanem a gondolkodásmódban keresendő. Mindannyian megszállottan figyelnek a részletekre, kiemelt szerepet tulajdonítanak a taktikai felkészítésnek, és folyamatosan alkalmazkodnak a futball változásaihoz.

Új korszak kezdődött

A futballvilág hosszú éveken át a spanyol játékosokat csodálta. Az Andrés Iniesta, Xavi Hernández vagy Iker Casillas nevével fémjelzett generáció világbajnoki és Európa-bajnoki címeket nyert, miközben klubszinten is dominálta a sportágat.

Most azonban egy másik területen figyel a világ Spanyolországra. A futballvilág sokáig a spanyol játékosokról beszélt, mostanra azonban világossá vált: a legértékesebb exportcikkük már nem a pályán fut, hanem a kispad mellett áll.

