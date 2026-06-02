A budapesti Bajnokok Ligája-döntő tökéletes példát szolgáltatott arra, miért beszél most egész Európa a spanyol edzők sikereiről. A PSG-t irányító Luis Enrique és az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta csapott össze a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában. Bár végül a párizsiak örülhettek, önmagában az is sokatmondó, hogy Európa két legjobb csapatát két spanyol szakember vezette a döntőbe.

Luis Enrique jelenleg a spanyol edzők iskolájának az egyik legsikeresebb képviselője.

A spanyol edzők meghódították Európát

Luis Enrique sikere csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt években a kontinens legjelentősebb bajnokságaiban és kupasorozataiban egymás után tűntek fel a spanyol szakemberek, akik nemcsak eredményeket értek el, hanem új szemléletet is hoztak a futballba.

Mikel Arteta az Arsenalnál végzett munkájával az európai edzői elitbe emelkedett, miközben Unai Emery tovább gyarapította hírnevét, mint a nemzetközi kupasorozatok egyik legsikeresebb szakembere. Közben Andoni Iraola a Premier League egyik legizgalmasabb csapatát építette fel, Xabi Alonso pedig néhány év alatt a szakma egyik legkeresettebb edzőjévé vált.

A jelenség már olyan méreteket öltött, hogy számos európai klub kifejezetten spanyol szakemberben gondolkodik, amikor új vezetőedzőt keres.

Egy kis baszk klubból indult minden

A történet egyik legérdekesebb helyszíne a baszkföldi San Sebastián. Itt működik az Antiguoko nevű szerény utánpótlásklub, amelyet ma már sokan a világ egyik legfontosabb futballműhelyeként emlegetnek. Az egyesületből ugyanis nemcsak kiváló játékosok, hanem későbbi sztáredzők is kikerültek.

Az Antiguoko pályáin futballozott gyerekként Mikel Arteta, Xabi Alonso és Andoni Iraola is.

Bár később különböző utakat jártak be, ugyanabban a futballkultúrában nevelkedtek, amely a technikai képzés mellett a gondolkodásra és a döntéshozatalra helyezi a hangsúlyt. A klub legendás nevelőmunkája mára szinte fogalommá vált a spanyol futballban.

Nemcsak játszani, gondolkodni is megtanítják őket

A spanyol futball egyik legnagyobb erőssége, hogy a játékosok már fiatal korban komoly taktikai képzést kapnak. Miközben sok országban elsősorban a fizikai adottságokra és az eredményekre helyezik a hangsúlyt, Spanyolországban hagyományosan fontos szerepet kap a játék megértése. A fiatal futballistákat arra ösztönzik, hogy önállóan hozzanak döntéseket, felismerjék a különböző játékhelyzeteket és megértsék a taktikai összefüggéseket.