Sok szakértő, sőt az Opta szuperszámítógépe a spanyol válogatottat tartja a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legfőbb esélyesnek. Luis de la Fuente együttese veretlenül, parádés játékkal jutott ki a vb-re, a végső sikerért pedig szemlátomást olyan keményen dolgoznak a játékosok, hogy még egymás testi épségét sem kímélik.

A spanyol válogatott játékosai az edzésen sem finomkodnak

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Majdnem óriási baj lett a spanyol válogatott edzésén

A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen a Barcelona fiatal középpályása, Gavi az egyik edzésen során rendkívül kemény belépővel próbálta megállítani csapattársát, Rodrit.

Gavi nagy lendülettel érkezett, azonban elkésett, és így véletlenül megtaposta a Manchester City aranylabdás sztárjának a jobb lábfejét. Rodri egyből a földre rogyott, és sokáig fájlalta a lábát. Bár első pillantásra úgy tűnt, akár komoly sérülés is lehet, az elmúlt hetekben a Real Madriddal hírbe hozott középpályás végül folytatni tudni a tréninget.

GAVI CATCHES RODRI DURING SPAIN TRAINING! 😬 Spain World Cup training pic.twitter.com/QFirWrYhek — BeanymanSports (@BeanymanSports) June 7, 2026

A spanyol labdarúgó-válogatott számára nagy csapással ért volna fel Rodri elvesztése, hiszen Fermín López lábtörés miatt már lemaradt a tornáról, míg a csapat legnagyobb sztárja, a 18 éves Lamine Yamal jelenleg sérüléséből lábadozik.

Az Európa-bajnok spanyolok vb-felkészülése eddig nem alakult túl jól, ugyanis Irak ellen csak gól nélküli döntetlent játszottak, így két meccs óta nyeretlenek. A világbajnokság főpróbáján Peruval csapnak össze hétfőn Mexkóban. A foci-vb csoportküzdelmei során pedig a Zöld-foki szigetekkel, Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkoznak.