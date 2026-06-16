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Foci-vb 2026

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A labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb szenzációját az újonc Zöld-foki Köztársaság válogatottja szolgáltatta, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. A találkozó után a spanyol válogatott egy olyan negatív rekordot döntött meg, amire még nem volt példa a vb-k történetében.

A spanyol labdarúgó-válogatott a 2022-es katari világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában talált be, amikor 2-1-re kikapott a japán válogatottól. A spanyol a vereséggel együtt is továbbjutottak, a nyolcaddöntőben azonban gólnélküli döntetlent követően 11-es párbajban búcsúztak Marokkó ellen. 

A spanyolok az utolsó vb-n szerzett góljuk óta 49-szer kísérleteztek kapura lövéssel, valamint 2500 passzuk volt, de gólt azóta sem ünnepelhettek. 

Marc Cucurella (Spain) looks on during Group H FIFA World Cup 2026, Spain and Cape Verde, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on June 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
A spanyol válogatott rendkívül ötlettelenül futballozott 
Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP

A hétfő esti találkozónak a Zöld-foki Köztársaság kapusa, a 40 éves Vozinha volt a hőse, aki az Opta adatai szerint a világbajnokságok történetének legidősebb kapusa lett, aki bemutatkozó meccsét kapott gól nélkül hozta le, tette mindezt egyébként hét védéssel.

Érdekesség, hogy az afrikai csapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74 százalékban a spanyoloknál volt a labda.

  • Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta.

A polymarket nevű oldalon érdekes fogadásokat lehet találni a meccsel kapcsolatban, akadt olyan, aki egymillió dollárt tett a spanyolok sikerére - a profitja csak 80 ezer lett volna -, de olyanról is jelent meg hír, aki 400 ezer dollárt tett arra, hogy az európaiak nem nyernek, ezzel több mint tízszeres pénzt zsebelt be.


 

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