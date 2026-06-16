A spanyol labdarúgó-válogatott a 2022-es katari világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában talált be, amikor 2-1-re kikapott a japán válogatottól. A spanyol a vereséggel együtt is továbbjutottak, a nyolcaddöntőben azonban gólnélküli döntetlent követően 11-es párbajban búcsúztak Marokkó ellen.

A spanyolok az utolsó vb-n szerzett góljuk óta 49-szer kísérleteztek kapura lövéssel, valamint 2500 passzuk volt, de gólt azóta sem ünnepelhettek.

A spanyol válogatott rendkívül ötlettelenül futballozott

Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP

A hétfő esti találkozónak a Zöld-foki Köztársaság kapusa, a 40 éves Vozinha volt a hőse, aki az Opta adatai szerint a világbajnokságok történetének legidősebb kapusa lett, aki bemutatkozó meccsét kapott gól nélkül hozta le, tette mindezt egyébként hét védéssel.

Érdekesség, hogy az afrikai csapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74 százalékban a spanyoloknál volt a labda.

Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta.

A polymarket nevű oldalon érdekes fogadásokat lehet találni a meccsel kapcsolatban, akadt olyan, aki egymillió dollárt tett a spanyolok sikerére - a profitja csak 80 ezer lett volna -, de olyanról is jelent meg hír, aki 400 ezer dollárt tett arra, hogy az európaiak nem nyernek, ezzel több mint tízszeres pénzt zsebelt be.



