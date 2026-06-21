A spanyol válogatott nevéhez fűzödött a foci-vb első fordulójának egyik legnagyobb meglepetése. A hispán alakulat gól nélküli döntetlenre végzett a világbajnokság újonca, a Zöld-foki Köztársasággal, így vasárnap Szaúd-Arábia ellen mindenképpen javítani akart a 2024-es Európa-bajnok. Túl sok kétséget nem hagytak a spanyolok, gyorsan jelezték, hogy nem adnak esélyt a szaúdiaknak. A Spanyolország-Szaúd-Arábia meccs első félideje egyoldalú csatát hozott.

A Spanyolország-Szaúd-Arábia meccs Oyarzabal remekléséről szólt Fotó: Quality Sport Images / Getty Images North America

A 10. percben Oyarzabal balról laposan lőtte keresztbe labdát, Lamine Yamal érkezett, és közelről a hálóba passzolt. A 21. percben tovább növelte előnyét a spanyol csapat, Oyarzabal a gólpassza után négy méterről emelt a szaúdi kapuba, majd két perccel később ismét a Real Sociedad csatára villant, Olmo fejelte keresztbe labdát, Oyarzabal pedig közelről a hálóba pöccintett. A 35. percben Oyarzabal balról kis híján a harmadik gólját szerezte, külsővel a felső lécet találta el.

A szünetben 3-0-ra vezettek a spanyolok, akik gyakorlatilag eldöntötték a meccset.

Spanyolország-Szaúd-Arábia: öngóllal kezdődött a második félidő

A 49. percben egy spanyol szöglet után Cucurella négy méterről, nagy erővel lőtt kapura, Al Owais védte a labdát, ami azonban Tambaktira pattant, róla pedig a hálóba csorgott, öngól. A negyedik spanyol gól után a mérkőzés elcsendesedett, a szaúdiak képtelenek voltak helyzetbe kerülni.

Spanyolország 4-0-ra nyert, és két mérkőzés után négy ponttal áll. A szaúdiak egy ponttal várják az utolsó kört.

A spanyol csapatot sok kritika érte a Zöld-foki Köztársaság elleni váratlan döntetlen után. Luis de la Fuente legénysége kiütéssel válaszolt a kétkedőknek...