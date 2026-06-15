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Hétfőn este egy meglehetősen érdekes párosítással folytatódott a foci-vb. A Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság csoportmeccsen az előbbi válogatott volt a favorit, de korántsem volt sétagalopp a mérkőzés, sőt...

Egészen elképesztő első félidőt hozott a Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság csoportmérkőzés hétfőn este a foci-vb-n. Hiába volt nyomasztó a spanyol fölény, hogy mást ne írjunk az első 45+4 percben 70%-ban volt a hispánoknál a labda, nem tudták feltörni a papíron jóval esélytelenebb ellenfél védelmét. Igaz, az első komoly lehetőségig sokat kellett várni, ekkor Ferran Torres közelről a keresztlécet találta el, majd a következő fejesnél a kapus védett óriásit a 39. perc végén, megélénkült a mérkőzés az első félidő hajrájára. Aztán a 45. percben Ferran Torres a tizenhatoson belülről laposan lőtt, de Vozinha megint hatalmasat védett, nem tudtak túljárni az eszén a spanyolok az első felvonás alatt, a veterán kapus mindent is fogott.

Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság csoportmeccset rendeztek hétfőn este
Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság csoportmeccset rendeztek hétfőn este
Fotó: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spanyolország nehezen bírt a Zöld-foki Köztársasággal

A szünetet követően sem történt semmi varázsütésre, próbálkoztak derekasan a spanyolok, sokat járatták a labdát, de semmi, tényleg semmi nem történt Vozinha kapuja előtt, már olyan, ami nagyon veszélyes lett volna. Valószínűleg ezért is érezte azt a spanyolok szövetségi kapitánya, hogy cserékkel közbe kell avatkoznia, ez be is következett az ivószünet után az utolsó bő 20 percre, pályára lépett a szupersztár Lamine Yamal és vele együtt Merino is. 

Ezután sem jött ki a különbség, ami a FIFA ranglistáján a két csapat között 65 helyezés, elképesztő hősiesen védekezett, tartotta a 0-0-át a Zöld-foki Köztársaság. Sőt, a 90. percben egy szögletet követően egy zöld-foki fejes is kaput talált, de gól nem lett belőle. Öt perc hosszabbítás is volt a második félidőben, de ez sem volt elég a spanyoloknak, maradt a döbbenet és vele együtt a 0-0-ás végeredmény.

 

 

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