Hétfőn este az Origón is beszámoltunk arról, hogy egy meglehetősen pikáns párosítással folytatódott a foci-vb. A Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság csoportmeccsen az előbbi válogatott volt a toronymagas favorit, de korántsem volt sétagalopp a mérkőzés, sőt, a spanyolok végül gól nélkül zárták a találkozót, hiába küldték csatasorba a 71. percben Lamine Yamalt is. Természetesen a lefújás után a spanyol sportlapok is ítéletet mondtak a sajátjaik teljesítménye felett, és nem voltak túl elégedettek...

Spanyolország ellen 0-0-át ért el a Zöld-foki Köztársaság

Forrás: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Spanyolország nagy blamával indította a foci-vb-t

A Marca egyenesen katasztrófáról cikkezett, már a meccsről írt anyagának is ez az első mondata: A felismerhetetlenül megváltozott spanyol válogatott, amelyből hiányoztak a labdarúgói képességek és az erőforrások, képtelen volt legyőzni a csodát véghez vivő Zöld-foki-szigeteket. A folytatásban sem volt túl pozitív az újság, többek között az írta, hogy: Az esélyek nyomása alatt, mereven és pontatlanul játszva minden spanyol játékos a valódi önmaga gyengébb változatát mutatta...

A Mundo Deportivo csalódottságról írt, egészen konkrétan: Micsoda gyenge rajt a spanyol válogatottnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett világbajnokságon! A La Roja csupán döntetlent tudott elérni Atlantában a H csoport legkönnyebb ellenfelének tartott Zöld-foki-szigetek ellen (0–0). Mondjuk ők azt is megjegyzik, hogy kezdtek már ennél rosszabbul is tornát, és még van lehetőség javítani a következő két ellenféllel szemben.