A svájci válogatott a 19. helyen áll a FIFA-világranglistán, így magasan a legjobb csapatnak számított a Katart (56.), Bosznia-Hercegovinát (63.), valamint a társházigazda Kanadát (31.) felvonultató B csoportban a foci-vb-n.
A két csapat eddig csak egyszer találkozott a múltban. 2018 novemberében a katariak 1-0-ra nyertek egy Luganóban rendezett barátságos mérkőzésen. Érdekesség, hogy annak a találkozónak a győztes gólját az az Akram Afif szerezte, aki ezúttal is ott volt a közel-keleti csapat kezdőjében.
A svájciak elcsalták a meccset, a katariak hozták a foci-vb legnagyobb meglepetését
A katari válogatott története során másodszor szerepel foci-vb-n. A közel-keleti ország 2022-ben rendezőként adott otthont a világbajnokságnak, akkor azonban csúnyán leszerepelt és több negatív rekordot is felállított:
- az első házigazda lett, amely elvesztette a nyitómérkőzését
- az első házigazda, amely mindhárom csoportmeccsét elvesztette
- és az első házigazda, amely 0 ponttal fejezte be a csoportkört.
A katari válogatott nagy meglepetésre jobban kezdte a meccset, és a második percben kis híján megszerezte a vezetést. Manuel Akanji óriási hibája után Edmilson Junior lépett ki ziccerben, de közeli lövését Gregor Kobel lábbal védeni tudta. Három perccel később aztán megvolt az első nagy svájci helyzet is. Michel Aebischer remek ütemű kiugratásával Dan Ndoye törhetett kapura, a Nottingham Forest támadója 12 méterről lőtt, de Mahmoud Abunada óriási bravúrral védeni tudta a jobb alsóba tartó labdát.
A 10. percben talán ennél is nagyobb helyzetet hagytak ki a svájciak.
A bal szélen elfutó Ricardo Rodriguez remek labdát tálalt középre, az érkező Ndoye lövése azonban pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot.
A 14. perc elején aztán egy véleményes 11-est kaptak a svájciak.
Egy védelem mögé bejátszott labdát Breel Embolo fejelt le, a lesgyanús helyzetből induló Remo Freuler pedig megtolta a labdát a kivetődő Abunada mellett, de a katari kapus elkaszálta a svájci játékost, a játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott.
A tizenegyes előtt leshelyzetet percekig videózták, de végül nem vonták vissza, így érvényben maradt a svájci büntető. A labda mögé Embolo állt oda, és higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt a balra mozduló kapus mellett (0-1).
A bekapott gól egyáltalán nem változtatta meg a mérkőzés forgatókönyvét, a katariak egygólos hátrányban is tíz emberrel védekeztek, a labdával pedig alig találkoztak. Ennek ellenére az első félidő hajrájában majdnem egyenlíteni tudtak. Egy balról betett labdára Edmilson Junior érkezett, de brazil származású támadó tízméteres lövését Kobel óriási bravúrral védeni tudta.
A ráadásban a svájci válogatott még két nagy ziccert is kidolgozott, de egyiket sem tudta értékesíteni, így Murat Yakin együttese hiába alakított ki 2.27-es xG-t, csak egygólos előnnyel mehetett a szünetre.
A második félidő svájci rohamokkal kezdődött, de az európai csapat nagy helyzetei ezúttal elmaradtak. Az amerikai idő szerint déli 12:00-kor kezdődő mérkőzést rekkenő hőségben játszották, ez pedig rányomta a bélyegét a meccsre. A második félidőre érezhetően mindkét csapat elkészült az erejével, így bár a svájciak kontroll alatt tartották a mérkőzést, nagy ziccereket nem tudtak kidolgozni.
A második félidő első helyzetecskéjére a 81. percig kellett várni. Ekkor a svájciak középpályása, a 20 éves Johan Manzambi próbálkozott egy 21 méteres lövéssel, de a bombája néhány centivel elkerülte a jobb kapufát.
A svájciak teljesen ellazsálták a mérkőzést, erre pedig a hosszabbításban ráfizettek. A 94. percben egy szépen felépített támadás végén Homam Al Amin tekerte be a labdát balról, a berobbanó Boualem Khoukhi pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (1-1).
A svájciak ezzel egy megnyert meccset szórakoztak el, a katariak pedig történelmet írtak, ugyanis először szereztek pontot labdarúgó-világbajnokságon.
Világbajnokság, B csoport, 1. forduló:
Katar-Svájc 1-1 (0-1)
gólszerzők: Khoukhi (90+4.), ill. Embolo (17.-11-esből)