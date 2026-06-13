A svájci válogatott a 19. helyen áll a FIFA-világranglistán, így magasan a legjobb csapatnak számított a Katart (56.), Bosznia-Hercegovinát (63.), valamint a társházigazda Kanadát (31.) felvonultató B csoportban a foci-vb-n.

Katar az előző foci-vb-n több negatív rekordot is megdöntött

Fotó: Emilee Chinn/Getty Images North America via AFP

A két csapat eddig csak egyszer találkozott a múltban. 2018 novemberében a katariak 1-0-ra nyertek egy Luganóban rendezett barátságos mérkőzésen. Érdekesség, hogy annak a találkozónak a győztes gólját az az Akram Afif szerezte, aki ezúttal is ott volt a közel-keleti csapat kezdőjében.

A svájciak elcsalták a meccset, a katariak hozták a foci-vb legnagyobb meglepetését

A katari válogatott története során másodszor szerepel foci-vb-n. A közel-keleti ország 2022-ben rendezőként adott otthont a világbajnokságnak, akkor azonban csúnyán leszerepelt és több negatív rekordot is felállított:

az első házigazda lett, amely elvesztette a nyitómérkőzését

az első házigazda, amely mindhárom csoportmeccsét elvesztette

és az első házigazda, amely 0 ponttal fejezte be a csoportkört.

A katari válogatott nagy meglepetésre jobban kezdte a meccset, és a második percben kis híján megszerezte a vezetést. Manuel Akanji óriási hibája után Edmilson Junior lépett ki ziccerben, de közeli lövését Gregor Kobel lábbal védeni tudta. Három perccel később aztán megvolt az első nagy svájci helyzet is. Michel Aebischer remek ütemű kiugratásával Dan Ndoye törhetett kapura, a Nottingham Forest támadója 12 méterről lőtt, de Mahmoud Abunada óriási bravúrral védeni tudta a jobb alsóba tartó labdát.

A 10. percben talán ennél is nagyobb helyzetet hagytak ki a svájciak.

A bal szélen elfutó Ricardo Rodriguez remek labdát tálalt középre, az érkező Ndoye lövése azonban pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot.

A 14. perc elején aztán egy véleményes 11-est kaptak a svájciak.

Egy védelem mögé bejátszott labdát Breel Embolo fejelt le, a lesgyanús helyzetből induló Remo Freuler pedig megtolta a labdát a kivetődő Abunada mellett, de a katari kapus elkaszálta a svájci játékost, a játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott.