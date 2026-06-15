Hétfő este a világbajnokság G csoportjában is megkezdődtek a küzdelmek. A nap rangadóján Belgium és Egyiptom csapott össze a regnáló NFL-bajnok Seattle Seahawks stadionjában, ami már csak Mohamed Szalah és Kevin De Bruyne külön párharca miatt is különlegesnek ígérkezett. A Liverpool és a Manchester City korábbi legendája egyaránt hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a Premier League-nek – ezúttal viszont a két klasszis az országuk sikeréért lépett pályára.

A Mohamed Szalah vezette Egyiptom meglepte Belgiumot

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Szoboszlai Dominik barátja, a Liverpoolból kilenc év után távozó Szalah ráadásul éppen a meccs napján ünnepelte 34. születésnapját, a várakozásoknak megfelelően pedig ott volt az egyiptomi kezdőcsapatban – akárcsak a Manchester City támadója, Omar Marmous, aki viszont most debütált a világbajnokságon.

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Aktívabban kezdett Egyiptom, sokkal többet vállalkozott, és a 20. percben Emam Ashour révén meg is szerezte a vezetést.

Az Al-Ahly középpályása az első egyiptomi játékos Mohamed Szalah óta, aki betalált világbajnoki mérkőzésen.

Utoljára ilyenre 1990-ben volt példa, amikor Magdi Abdel-Ghani tizenegyesből volt eredményes az afrikai ország első tornáján. Ugyanakkor a Liverpool klublegendája két különleges rekordot is felállított: ő lett a legidősebb afrikai játékos, aki gólpasszt adott a foci-vb-n, egyben az első olyan afrikai játékos, aki éppen a születésnapján vette ki közvetlenül a részét egy világbajnoki gólból.

A 2018-as vb-bronzérmes belgáknak a gól után sem sikerült igazán felpörögniük. Ugyan Rudi García együttese próbálkozott, de hiányzott az átütőerő, ráadásul a támadójátékba rengeteg hiba csúszott, így végül némi meglepetésre – óriási tapsvihar közepette – Egyiptom vonulhatott előnnyel a szünetre.

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Fotó: FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fordulás után közel volt Rudi Garcia együttese az egyenlítéshez, de Kevin de Bruyne szabadrúgása a kapufán csattant. A folytatásban sorra jöttek a belga helyzetek, de az egyiptomi kontrák is veszélyt hordoztak magukban, így gyakorlatilag a tűzzel játszott Belgium. Viszont a 67. percben jött a csereként beállt Romelu Lukaku és az első labdaérintéséből egyenlített – igaz, a gólt végül Mohamed Hany öngóljának írták be. Egyiptom végül még örülhetett, hogy nem kapott ki, a belgák a hajrában ugyanis akár fordíthattak is volna, de Mechele fejesénél bravúrral védett az egyiptomi kapus, Lukaku pedig ordító ziccert hagyott ki a 87. percben.

A története negyedik világbajnokságán szereplő Egyiptom ezzel 1990 után szerzett ismét pontot a vb-n, azonban fennállása első győzelmére továbbra is várnia kell.

Belgium legközelebb június 21-én lép pályára Irán ellen, míg Egyiptom 22-én (magyar idő szerint hajnali 3-kor) Új-Zélanddal találkozik.