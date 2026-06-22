Mohamed Szalah, és Egyiptom világbajnoki várakozása véget ért. A Fáraók negyedszer szerepelnek a foci-vb-n, és a kilencedik meccsükön, három döntetlen, valamint öt vereség után először nyertek. Az Új-Zéland elleni 3-1-es siker tehát történelmi diadalt jelent, és ehhez a Liverpool sztárja győztes góllal járult hozzá. Szalah 1-1-es állásnál szerezte csapata második találatát a G csoport vancouveri mérkőzésén.

Szalah győztes gólt szerzett Új-Zéland ellen, szinte kiugrott a bőréből örömében Fotó: Fran Santiago / Getty Images North America

Szalah minden bizonnyal megkönnyebbült, hiszen eddig nem sok sikert aratott a válogatottal. Sőt, eddig inkább vesszőfutást jelentett neki. A 2018-as vb-n súlyos csalódást okoztak, mindhárom mérkőzésüket elbukták a liverpooli sztárral a csapatban. A kudarc hatalmas visszhangot váltott ki,

Szalah az Egyiptomi Labdarúgó-szövetséget vádolta a felkészülés megzavarásával, és hírek szerint közel állt ahhoz, hogy visszavonuljon a válogatottból.

Aztán négy éve már ki sem jutottak a vb-re. Szalah még semmit sem nyert hazája színeiben, miközben az előző generáció 2006 és 2010 között egymás után háromszor hódította el az Afrikai Nemzetek Kupája trófeáját. Azóta két döntőt buktak el, 2017-ben Kamerun, majd 2022-ben Szenegál ellen.

Szalah összeveszett a kapitánnyal?

Úgy tűnt, Szalah szenvedése ezen a vb-n is folytatódik. Az első meccsen, Belgium ellen hatástalan volt, lecserélték, és utána azt pletykálták, hogy összeveszett Hossam Hassan szövetségi kapitánnyal, aki kénytelen volt cáfolni a dolgot. Igazából Új-Zéland ellen sem kezdett jól, az első félidőben észrevétlen maradt, majd egy olyan akcióból szerzett gólt, amit az ellenfél játékosai végig reklamáltak - az egyiptomiak a saját kapujuktól indultak meg, miközben egy új-zélandi futballista sérülten hevert a gyepen. A szigetországi csapat hiába reklamált, hiába szerették volna, hogy az egyiptomiak rúgják ki a labdát, a Fáraók kontráztak, és Szalah góllal fejezte be az akciót.

No player has been involved in more shots during a game at the 2026 FIFA World Cup than Mohamed Salah has versus New Zealand today (10 - 5 shots, 5 chances created). pic.twitter.com/A3M5Qb5lYv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

Egyiptom két mérkőzés után négy ponttal áll, és szinte biztosan továbbjutott.

Ez hatalmas eredmény számunkra, nagyszerű győzelmet arattunk. Remek a hangulat, és a következő mérkőzés nagyon fontos lesz

- mondta Szalah.