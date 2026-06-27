Belgium nyerte a foci-vb G csoportját, miután 5-1-re nyert Új-Zéland ellen, míg Egyiptom és Irán meccse drámai 1-1-es döntetlent hozott. Egyiptom a második helyen jutott tovább, de könnyen lehet, hogy vezéráldozattal járt a siker: a Liverpool sztárját, Mohamed Szalah-t sérülés miatt a második félidőben lecserélték, és egyelőre kérdéses, hogy pályára léphet-e az Ausztrália elleni tizenhatoddöntőben.

Szalah idő előtt elhagyta a pályát Irán ellen Fotó: Stu Forster / Getty Images North America

Mohamed Szalah sérülése miatt aggódnak

Nem tudni, hogy Hosszam Hasszan szövetségi kapitány csak elővigyázatosságból cserélte le a sztárját, vagy komolyabb a baj. A 34 éves Szalah-t kötéssel a lábán látták, miután visszatért a kispadra, és onnan nézte végig az irániak elleni mérkőzést. Hasszan elárulta, még nem tudják a pontos diagnózist - írja a The Sun.

„Szalah kérte a cserét, de még nem tudjuk, mennyire súlyos a helyzet. Érezte, hogy valami nincs rendben, tehát valóban gond van. Most vizsgálatok következnek, és bízunk a legjobb eredményben" - mondta a szövetségi kapitány, akinek Szalah állítólag azt mondta, minden rendben lesz, és nem súlyos a sérülése. „Még van időnk beszélni az orvosi stábbal. Beszéltem Szalah-val, biztosított arról, hogy rendbe fog jönni.”

Egyiptom kis híján elveszítette a mérkőzést Irán ellen, miután Shoja Khalilzadeh a 95. percben egy kapu előtti kavarodás után a hálóba talált. Végül les miatt érvénytelenítették a gólt. Szalah mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, egy gólt szerzett és két gólpasszt adott. Egyiptom legközelebb július 3-án, pénteken lép pályára, tehát a Liverpool csatára egy hetet pihenhet.