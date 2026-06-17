A 29 éves szexi influenszer és tartalomkészítő, Georgia May Heath közel egy éve alkot egy párt Ugartéval.

Kylian Mbappé szexi exe felrobbantotta a foci-vb-t

Fotó: Georgia May Heath/Instagram

Mit művelt a lelátón a szexi Georgia May Heath?

Kapcsolatukat tavaly nyáron tették nyilvánossá, azóta pedig Georgia rendszeresen elkíséri párját fontosabb eseményeire. A világbajnokság során is Észak-Amerikába utazott, hogy személyesen szurkoljon az uruguayi válogatottnak.

A modellként és influenszerként is ismert Georgia a Miami stadion lelátójáról biztatta kedvesét Uruguay Szaúd-Arábia elleni nyitómérkőzésén. Az Instagramon közzétett fotóin egy rövidített uruguayi válogatott mezben pózolt, amellyel azonnal magára vonta követői figyelmét.

A bejegyzés alatt gyorsan záporozni kezdtek a dicsérő hozzászólások. Több mint 237 ezer követője közül sokan „gyönyörűnek”, „elbűvölőnek” és „királynőnek” nevezték, míg mások szerint tökéletesen állt rajta a válogatott szerelése.

A mérkőzés azonban nem úgy alakult, ahogy az uruguayiak remélték. Marcelo Bielsa együttese meglepetésre csak 1–1-es döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így nem sikerült győzelemmel kezdenie a tornát. Ugarte kezdőként lépett pályára a találkozón.

Georgia May Heath neve korábban azért is került a hírekbe, mert egy időben romantikus kapcsolatba hozták a francia világsztárral, Kylian Mbappéval. A kapcsolat részleteiről azonban kevés információ látott napvilágot. Érdekesség, hogy Mbappé és Ugarte egy idényen keresztül csapattársak voltak a Paris Saint-Germain együttesénél, mielőtt 2024-ben külön utakon folytatták pályafutásukat.

Miközben Uruguay botlott a nyitányon, Mbappé remek formában kezdte a világbajnokságot. A jelenleg a Real Madrid játékosaként szereplő támadó két gólt szerzett Franciaország első mérkőzésén, és vezérletével a gallok 3–1-re legyőzték Szenegált. A világsztár így máris jelezte, hogy ismét kulcsszerepet kíván vállalni hazája vb-szereplésében.