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Foci-vb 2026

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A labdarúgó-világbajnokság nemcsak a pályán, hanem a lelátókon is szolgáltat beszédtémát, ezúttal pedig a Manchester United uruguayi középpályásának, Manuel Ugarténak a barátnője került a figyelem középpontjába. A közösségi médiában népszerű, hihetetlenül szexi Georgia May Heath ugyanis feltűnő megjelenésével hívta fel magára a figyelmet Uruguay első világbajnoki mérkőzésén.

A 29 éves szexi influenszer és tartalomkészítő, Georgia May Heath közel egy éve alkot egy párt Ugartéval.

Kylian Mbappé szexi exe felrobbantotta a foci-vb-t
Kylian Mbappé szexi exe felrobbantotta a foci-vb-t 
Fotó: Georgia May Heath/Instagram

Mit művelt a lelátón a szexi Georgia May Heath?

Kapcsolatukat tavaly nyáron tették nyilvánossá, azóta pedig Georgia rendszeresen elkíséri párját fontosabb eseményeire. A világbajnokság során is Észak-Amerikába utazott, hogy személyesen szurkoljon az uruguayi válogatottnak.

A modellként és influenszerként is ismert Georgia a Miami stadion lelátójáról biztatta kedvesét Uruguay Szaúd-Arábia elleni nyitómérkőzésén. Az Instagramon közzétett fotóin egy rövidített uruguayi válogatott mezben pózolt, amellyel azonnal magára vonta követői figyelmét.

A bejegyzés alatt gyorsan záporozni kezdtek a dicsérő hozzászólások. Több mint 237 ezer követője közül sokan „gyönyörűnek”, „elbűvölőnek” és „királynőnek” nevezték, míg mások szerint tökéletesen állt rajta a válogatott szerelése.

A mérkőzés azonban nem úgy alakult, ahogy az uruguayiak remélték. Marcelo Bielsa együttese meglepetésre csak 1–1-es döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így nem sikerült győzelemmel kezdenie a tornát. Ugarte kezdőként lépett pályára a találkozón.

Georgia May Heath neve korábban azért is került a hírekbe, mert egy időben romantikus kapcsolatba hozták a francia világsztárral, Kylian Mbappéval. A kapcsolat részleteiről azonban kevés információ látott napvilágot. Érdekesség, hogy Mbappé és Ugarte egy idényen keresztül csapattársak voltak a Paris Saint-Germain együttesénél, mielőtt 2024-ben külön utakon folytatták pályafutásukat.

Miközben Uruguay botlott a nyitányon, Mbappé remek formában kezdte a világbajnokságot. A jelenleg a Real Madrid játékosaként szereplő támadó két gólt szerzett Franciaország első mérkőzésén, és vezérletével a gallok 3–1-re legyőzték Szenegált. A világsztár így máris jelezte, hogy ismét kulcsszerepet kíván vállalni hazája vb-szereplésében.

Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Galéria: Hihetetlenül szexi a focistafaló vadóc
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Elképesztően szexi a hatalmas mellű Georgia May Heath

 

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@dailymailsport Manuel Ugarte has finally gone public with STUNNING British influencer Georgia May Heath❗️👀 #ugarte #manuelugarte #manchesterunited #manunited #manutd #soccer #football ♬ original sound - Daily Mail Sport

 

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