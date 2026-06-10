A magyar válogatott kedden, Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazahsztánt, a második félidő elején pedig Szoboszlai Dominik szerezte meg az egyenlítő gólt. A Liverpool középpályása ezzel újabb találatot jegyzett a nemzeti csapatban, ami különösen érdekes annak fényében, ahogyan Détári Lajos az elmúlt hónapokban kétszer is kritikusan beszélt róla.
Szoboszlai Dominik számai válaszoltak Détári Lajos kritikájára
Détári Lajos januárban, a Nemzeti Sport Gálán fogalmazott meg erős kritikát Szoboszlaival kapcsolatban. A 61-szeres magyar válogatott korábbi futballista akkor azt mondta, szerinte túl sok szó esik a Liverpool középpályásáról.
„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén, sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról. Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle” – mondta Détári.
A korábbi világválogatott középpályás ezután a számokat is elővette, és azt kifogásolta, hogy szerinte Szoboszlai támadó középpályásként nem elég eredményes.
Nem határozott vélemény, a számok ezt mutatják: húsz meccsen egy vagy két gólt lő és egy gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés
– mondta Détári Lajos Szoboszlairól.
Csakhogy a válogatottbeli számok alapján Szoboszlai esetében nehéz arról beszélni, hogy ne lenne elég eredményes. Détári Lajos a magyar válogatottban 61 mérkőzésen 13 gólt szerzett, Szoboszlai Dominik viszont 25 évesen már több válogatott meccsnél és több válogatott gólnál jár. A Kazahsztán elleni találatával tovább javította a mutatóját, és már 18 gólnál tart a nemzeti csapatban 65 találkozót követően.
Ez különösen erős párhuzam, mert Détárit sokan a Szoboszlai előtti korszak utolsó igazán nagy magyar futballsztárjának tartják. A korábbi klasszis a nyolcvanas évek egyik legnagyobb magyar tehetsége volt, világválogatottként is pályára lépett, Szoboszlai viszont már 25 évesen a Liverpool meghatározó játékosa, a magyar válogatott csapatkapitánya, és jelenleg a magyar futball legnagyobb nemzetközi sztárja.
Détári áprilisban is odaszúrt Szoboszlainak
Détári áprilisban ismét megszólalt Szoboszlairól. Akkor már árnyaltabban fogalmazott, de továbbra is arról beszélt, hogy szerinte a magyarországi Szoboszlai-lázat reálisabban kellene kezelni.
Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220!
– mondta Détári.
Majd hozzátette: „El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit” – fogalmazott a korábbi klasszis.
Klubszinten Détári gólerősebb volt, de Szoboszlai szerepe más
A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy klubszinten Détári Lajos valóban sokkal gólerősebb volt. A rendelkezésre álló adatok alapján Détári ismert klubstatisztikája 402 mérkőzésen 173 gól, ami nagyjából 0,43 gólt jelent meccsenként.
Szoboszlai klubszinten jelenleg 265 mérkőzésen 59 gólnál jár, vagyis körülbelül 0,22 gól/meccs az átlaga. Ebben az összevetésben tehát Détári jobban áll, és érthető, hogy egy ennyire gólerős korábbi támadó középpályás magas mércét állít a mai magyar futball legnagyobb sztárja elé.
A különbség azonban az, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolban nem klasszikus tízesként, hanem sokkal összetettebb szerepkörben futballozik. Rengeteget dolgozik védekezésben, kulcsszerepe van a presszingben, a labdakihozatalban, a tempóváltásokban és a pontrúgásoknál is. Sőt, gyakran jobb oldali védőként vetették be az előző szezonban, igaz, onnan is meg tuta lőni az idény legszebb liverpooli gólját az Arsenal ellen. A teljesítményét nem lehet kizárólag a gólok számával mérni.
A Liverpoolban is rácáfolt a kritikákra
Szoboszlai klubszinten is erős idényt zárt. A Liverpool középpályása a 2025-26-os szezonban gólokkal, gólpasszokkal, látványos szabadrúgásgólokkal és fontos meccseken nyújtott jó teljesítménnyel bizonyította, hogy nem véletlenül számít a klub egyik kulcsemberének.
Az idény végére a magyar válogatott csapatkapitánya tíz fölé jutott gólokban és gólpasszokban is, a Liverpool szurkolói pedig őt választották meg a klub idénybeli legjobb játékosának. Szoboszlai több év végi Premier League-álomcsapatban is helyet kapott, ami tovább erősíti, hogy a szezonja nemcsak magyar szemmel volt kiemelkedő.
Vagyis Détári januári kritikája után Szoboszlai a lehető legjobb választ adta: nem üzengetett, hanem gólokkal, gólpasszokkal, válogatott találatokkal és egyéni elismerésekkel reagált.
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