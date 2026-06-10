A magyar válogatott kedden, Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazahsztánt, a második félidő elején pedig Szoboszlai Dominik szerezte meg az egyenlítő gólt. A Liverpool középpályása ezzel újabb találatot jegyzett a nemzeti csapatban, ami különösen érdekes annak fényében, ahogyan Détári Lajos az elmúlt hónapokban kétszer is kritikusan beszélt róla.

Szoboszlai Dominik a kazahok ellen is betalált, és már 18 gólnál jár a válogatottban. Détári Lajos összesen 13-ig jutott.

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik számai válaszoltak Détári Lajos kritikájára

Détári Lajos januárban, a Nemzeti Sport Gálán fogalmazott meg erős kritikát Szoboszlaival kapcsolatban. A 61-szeres magyar válogatott korábbi futballista akkor azt mondta, szerinte túl sok szó esik a Liverpool középpályásáról.

„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén, sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról. Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle” – mondta Détári.

A korábbi világválogatott középpályás ezután a számokat is elővette, és azt kifogásolta, hogy szerinte Szoboszlai támadó középpályásként nem elég eredményes.

Nem határozott vélemény, a számok ezt mutatják: húsz meccsen egy vagy két gólt lő és egy gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés

– mondta Détári Lajos Szoboszlairól.

Csakhogy a válogatottbeli számok alapján Szoboszlai esetében nehéz arról beszélni, hogy ne lenne elég eredményes. Détári Lajos a magyar válogatottban 61 mérkőzésen 13 gólt szerzett, Szoboszlai Dominik viszont 25 évesen már több válogatott meccsnél és több válogatott gólnál jár. A Kazahsztán elleni találatával tovább javította a mutatóját, és már 18 gólnál tart a nemzeti csapatban 65 találkozót követően.

Ez különösen erős párhuzam, mert Détárit sokan a Szoboszlai előtti korszak utolsó igazán nagy magyar futballsztárjának tartják. A korábbi klasszis a nyolcvanas évek egyik legnagyobb magyar tehetsége volt, világválogatottként is pályára lépett, Szoboszlai viszont már 25 évesen a Liverpool meghatározó játékosa, a magyar válogatott csapatkapitánya, és jelenleg a magyar futball legnagyobb nemzetközi sztárja.