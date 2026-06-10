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Détári Lajos az elmúlt hónapokban többször is kritikusan beszélt a Liverpool magyar sztárjáról, januárban pedig különösen keményen fogalmazott vele kapcsolatban. Szoboszlai Dominik azonban a pályán adott választ: 25 évesen már válogatottságban és gólokban is jobban áll, mint a korábbi magyar klasszis, a Kazahsztán elleni meccsen pedig újra betalált.

A magyar válogatott kedden, Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazahsztánt, a második félidő elején pedig Szoboszlai Dominik szerezte meg az egyenlítő gólt. A Liverpool középpályása ezzel újabb találatot jegyzett a nemzeti csapatban, ami különösen érdekes annak fényében, ahogyan Détári Lajos az elmúlt hónapokban kétszer is kritikusan beszélt róla.

Magyarország–Kazahsztán, MagyarországKazahsztán, barátságos válogatott labdarúgó mérkőzés, Magyar labdarúgó-válogatott, foci, 2026.06.09., Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a kazahok ellen is betalált, és már 18 gólnál jár a válogatottban. Détári Lajos összesen 13-ig jutott.
Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik számai válaszoltak Détári Lajos kritikájára

Détári Lajos januárban, a Nemzeti Sport Gálán fogalmazott meg erős kritikát Szoboszlaival kapcsolatban. A 61-szeres magyar válogatott korábbi futballista akkor azt mondta, szerinte túl sok szó esik a Liverpool középpályásáról.

„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén, sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról. Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle” – mondta Détári.

A korábbi világválogatott középpályás ezután a számokat is elővette, és azt kifogásolta, hogy szerinte Szoboszlai támadó középpályásként nem elég eredményes.

Nem határozott vélemény, a számok ezt mutatják: húsz meccsen egy vagy két gólt lő és egy gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés

 – mondta Détári Lajos Szoboszlairól.

Csakhogy a válogatottbeli számok alapján Szoboszlai esetében nehéz arról beszélni, hogy ne lenne elég eredményes. Détári Lajos a magyar válogatottban 61 mérkőzésen 13 gólt szerzett, Szoboszlai Dominik viszont 25 évesen már több válogatott meccsnél és több válogatott gólnál jár. A Kazahsztán elleni találatával tovább javította a mutatóját, és már 18 gólnál tart a nemzeti csapatban 65 találkozót követően.

Ez különösen erős párhuzam, mert Détárit sokan a Szoboszlai előtti korszak utolsó igazán nagy magyar futballsztárjának tartják. A korábbi klasszis a nyolcvanas évek egyik legnagyobb magyar tehetsége volt, világválogatottként is pályára lépett, Szoboszlai viszont már 25 évesen a Liverpool meghatározó játékosa, a magyar válogatott csapatkapitánya, és jelenleg a magyar futball legnagyobb nemzetközi sztárja.

Détári áprilisban is odaszúrt Szoboszlainak

Détári áprilisban ismét megszólalt Szoboszlairól. Akkor már árnyaltabban fogalmazott, de továbbra is arról beszélt, hogy szerinte a magyarországi Szoboszlai-lázat reálisabban kellene kezelni.

Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220!

 – mondta Détári.

French player Jean Tigana (R) kicks for the ball against his Hungarian opponent Lajos Detari during the World Cup first round soccer match between France and Hungary, 09 June 1986 in Leon. The 1986 FIFA World Cup was the thirteenth edition of the tournament, which is held every four years. Held in Mexico from 31 May to 29 June, it was won by Argentina, led by the 25-year-old Diego Maradona, who was at the peak of his career.  (Photo by AFP)
Détári klubszinten a legjobb éveit a Honvédban, a Frankfurtban, az Olimpiakoszban és a Bolognában töltötte
Fotó: Staff/AFP

Majd hozzátette: „El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit” – fogalmazott a korábbi klasszis.

Klubszinten Détári gólerősebb volt, de Szoboszlai szerepe más

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy klubszinten Détári Lajos valóban sokkal gólerősebb volt. A rendelkezésre álló adatok alapján Détári ismert klubstatisztikája 402 mérkőzésen 173 gól, ami nagyjából 0,43 gólt jelent meccsenként.

Szoboszlai klubszinten jelenleg 265 mérkőzésen 59 gólnál jár, vagyis körülbelül 0,22 gól/meccs az átlaga. Ebben az összevetésben tehát Détári jobban áll, és érthető, hogy egy ennyire gólerős korábbi támadó középpályás magas mércét állít a mai magyar futball legnagyobb sztárja elé.

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik remek idényt futott a Liverpoolban: a magyar válogatott csapatkapitánya 53 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, majd a szurkolók őt választották meg a klub szezonbeli legjobbjának.
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A különbség azonban az, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolban nem klasszikus tízesként, hanem sokkal összetettebb szerepkörben futballozik. Rengeteget dolgozik védekezésben, kulcsszerepe van a presszingben, a labdakihozatalban, a tempóváltásokban és a pontrúgásoknál is. Sőt, gyakran jobb oldali védőként vetették be az előző szezonban, igaz, onnan is meg tuta lőni az idény legszebb liverpooli gólját az Arsenal ellen. A teljesítményét nem lehet kizárólag a gólok számával mérni.

A Liverpoolban is rácáfolt a kritikákra

Szoboszlai klubszinten is erős idényt zárt. A Liverpool középpályása a 2025-26-os szezonban gólokkal, gólpasszokkal, látványos szabadrúgásgólokkal és fontos meccseken nyújtott jó teljesítménnyel bizonyította, hogy nem véletlenül számít a klub egyik kulcsemberének.

Az idény végére a magyar válogatott csapatkapitánya tíz fölé jutott gólokban és gólpasszokban is, a Liverpool szurkolói pedig őt választották meg a klub idénybeli legjobb játékosának. Szoboszlai több év végi Premier League-álomcsapatban is helyet kapott, ami tovább erősíti, hogy a szezonja nemcsak magyar szemmel volt kiemelkedő.

Vagyis Détári januári kritikája után Szoboszlai a lehető legjobb választ adta: nem üzengetett, hanem gólokkal, gólpasszokkal, válogatott találatokkal és egyéni elismerésekkel reagált.

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