Nem mindennapi jelenetek zajlottak a Kopaszi-gáton rendezett kispályás tornán, ahol a magyar futballmúlt és a jelen elitje feszült egymásnak. Szoboszlai Dominik pazar sarkazásokkal és villámgyors cselekkel szórakoztatta a közönséget, ám a rutinosabb generáció gyorsan egyértelművé tette, hogy a Duna-parton semmit sem adnak ingyen.
A Red Bull Four 2 Score esemény gálamérkőzésén a győzni akarás pillanatok alatt felülírta a barátságos jelleget. Bár Szoboszlai Dominik a mezrángatások és a kőkemény test-test elleni csaták közepette is láthatóan élvezte az örömfocit, a soraikat rendező válogatott ikonok alaposan megdolgoztatták a Liverpool sztárját.
Szoboszlai Dominik parádézott, de a legendák nem kímélték
A parázs hangulat mindenkit utolért: Torghelle Sándor kíméletlen letámadásokkal és vicces lökdösődésekkel tette oda magát, míg Dzsudzsák Balázs egy egészen pimasz no-look góllal és mezrángatással mutatta meg, hogy a kispályás vagányságért neki sem kell a szomszédba mennie.
A közönség leginkább Szoboszlai cselein és szólóin ámult, a meccs pedig végül 4-4-es, barátságos döntetlennel zárult.
Galéria: Képeken a Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés
A Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés a Kopaszi-gáton
