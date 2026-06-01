A Red Bull Four 2 Score esemény gálamérkőzésén a győzni akarás pillanatok alatt felülírta a barátságos jelleget. Bár Szoboszlai Dominik a mezrángatások és a kőkemény test-test elleni csaták közepette is láthatóan élvezte az örömfocit, a soraikat rendező válogatott ikonok alaposan megdolgoztatták a Liverpool sztárját.

Szoboszlai Dominik parádézott, de a legendák nem kímélték

A parázs hangulat mindenkit utolért: Torghelle Sándor kíméletlen letámadásokkal és vicces lökdösődésekkel tette oda magát, míg Dzsudzsák Balázs egy egészen pimasz no-look góllal és mezrángatással mutatta meg, hogy a kispályás vagányságért neki sem kell a szomszédba mennie.

A közönség leginkább Szoboszlai cselein és szólóin ámult, a meccs pedig végül 4-4-es, barátságos döntetlennel zárult.