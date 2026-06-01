Nem mindennapi jelenetek zajlottak a Kopaszi-gáton rendezett kispályás tornán, ahol a magyar futballmúlt és a jelen elitje feszült egymásnak. Szoboszlai Dominik pazar sarkazásokkal és villámgyors cselekkel szórakoztatta a közönséget, ám a rutinosabb generáció gyorsan egyértelművé tette, hogy a Duna-parton semmit sem adnak ingyen.

A Red Bull Four 2 Score esemény gálamérkőzésén a győzni akarás pillanatok alatt felülírta a barátságos jelleget. Bár Szoboszlai Dominik a mezrángatások és a kőkemény test-test elleni csaták közepette is láthatóan élvezte az örömfocit, a soraikat rendező válogatott ikonok alaposan megdolgoztatták a Liverpool sztárját. 

Óriási csatát vívott Szoboszlai Dominik csapata a magyar válogatott legendáival
Óriási csatát vívott Szoboszlai Dominik csapata a magyar válogatott legendáival
Szoboszlai Dominik parádézott, de a legendák nem kímélték

A parázs hangulat mindenkit utolért: Torghelle Sándor kíméletlen letámadásokkal és vicces lökdösődésekkel tette oda magát, míg Dzsudzsák Balázs egy egészen pimasz no-look góllal és mezrángatással mutatta meg, hogy a kispályás vagányságért neki sem kell a szomszédba mennie. 

A közönség leginkább Szoboszlai cselein és szólóin ámult, a meccs pedig végül 4-4-es, barátságos döntetlennel zárult.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, Válogatott legendák vs Team Szobó, Válogatottlegendák, TeamSzobó, 2026.05.31.
Galéria: Képeken a Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés
