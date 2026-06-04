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Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

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Ez ám a meglepő fordulat! Mint arról korábban többször is beszámoltunk, a Liverpool vezetősége megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkel egy új szerződésről, ami eddig nem vezetett eredményre. Sajtóértesülések szerint a klub most egyértelmű üzenetet küldött a magyar válogatott középpályásnak: amennyiben nem sikerül megegyezni a hosszabbításról, akár már ezen a nyáron értékesíthetik.

Megdöbbentő hírek láttak napvilágot a nemzetközi sajtóban: Szoboszlai Dominik akár már idén nyáron távozhat a Liverpoolból.

A Liverpool már idén nyáron eladhatja Szoboszlai Dominiket
A Liverpool már idén nyáron eladhatja Szoboszlai Dominiket 
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mi lesz Szoboszlai Dominikkal?

A 2025–26-os idény rendkívül csalódást keltően alakult a Liverpool számára, hiszen a csapat gyenge szereplése végül Arne Slot vezetőedző állásába került.  

A szezon végén ráadásul kevés játékos mondhatta el magáról, hogy maradéktalanul elégedett lehetett a teljesítményével – közéjük tartozott Szoboszlai Dominik.

A 25 éves magyar középpályás több poszton is szerepet kapott az idény során, mégis pályafutása egyik legjobb szezonját produkálta. Minden sorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, amivel a Liverpool egyik legfontosabb játékosává vált.

Éppen ezért sokan úgy vélik, hogy a klubnak rá kellene építenie a jövő csapatát. A hírek szerint a következő idényt már Andoni Iraola irányításával kezdheti meg az együttes, miután a Bournemouth sikerkovácsa állítólag megállapodott a vörösökkel Slot utódjaként.

Egy több mint 700 ezer követővel rendelkező, öt újságíróból álló csapat által működtetett X-fiók szerint jelenleg komoly egyeztetések zajlanak Szoboszlai és a Liverpool között egy új kontraktusról. A klub célja, hogy javítsa a játékos anyagi feltételeit, 

és elkerülje azt a helyzetet, amely korábban Trent Alexander-Arnold és Ibrahima Konaté esetében alakult ki, amikor a futballisták szerződésük lejárta után ingyen távoztak.

A beszámolók szerint a Liverpool ezúttal új stratégiát követ. 

Szoboszlai jelenlegi szerződéséből már csak két év van hátra, ezért a vezetőség nem szeretné megvárni, amíg a játékos értéke csökken. Ha a tárgyalások nem haladnak megfelelő ütemben, a klub kész lehet meghallgatni az ajánlatokat már az idei nyári átigazolási időszakban.

A klub ezzel világossá tette, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a szerződések kezelésére, és nem akarja elveszíteni legértékesebb futballistáit kompenzáció nélkül. A nyomás így mindkét félre nehezedik, hogy mielőbb megszülessen a megállapodás.

Közben a Liverpool az átigazolási piacon is aktív. A vörösök egyik kiszemeltje az RB Leipzig tehetsége, Yan Diomande, akit többen Mohamed Szalah lehetséges hosszú távú utódjaként emlegetnek. A játékos megszerzéséért azonban a Paris Saint-Germain is versenyben van.

Florian Plettenberg német újságíró szerint Diomande egyelőre nem döntött a jövőjéről. Bár mind a Liverpool, mind a PSG szeretné megszerezni, az RB Leipzig vezetősége nyugodt maradt. A klubnál úgy vélik, hogy a fiatal támadó legalább még egy idényt a német csapatnál tölt, és várhatóan új, kedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződést ír alá.

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