A világbajnokság előtt mindig akadnak nagy nevek, akik sérülés, kapitányi döntés vagy a válogatottjuk sikertelen selejtezője miatt maradnak le a tornáról, de a SPORTbible friss összeállítása különösen fájó lehet a magyar szurkolóknak: Szoboszlai Dominik a második helyen szerepel a top 25-ös listán. A magyar válogatott csapatkapitánya így olyan sztárokat előz meg, mint Cole Palmer, Victor Osimhen, Hugo Ekitiké, Phil Foden vagy Trent Alexander-Arnold.

A SPORTbible szerint a vb két legnagyobb hiányzója Khvicha Kvaratskhelia és Szoboszlai Dominik

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szoboszlai Dominikot csak Kvaratskhelia előzi meg

A rangsor élén Khvicha Kvaratskhelia áll, akit az UEFA a BL-szezon legjobb játékosának is megválasztott. A grúz támadó klasszisa vitathatatlan, de Grúzia nem jutott ki a világbajnokságra, így ő is csak nézőként követheti az eseményeket. Mögötte következik Szoboszlai Dominik, akinek hiánya magyar szempontból különösen fájdalmas: a Liverpool középpályása az elmúlt években a magyar válogatott vezére, legnagyobb nemzetközi sztárja és egyik legértékesebb játékosa lett. Magyarország azonban még a pótselejtezőt sem érte el, így 1986 óta nem tudott kijutni a vb-re.