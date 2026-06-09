A világbajnokság előtt mindig akadnak nagy nevek, akik sérülés, kapitányi döntés vagy a válogatottjuk sikertelen selejtezője miatt maradnak le a tornáról, de a SPORTbible friss összeállítása különösen fájó lehet a magyar szurkolóknak: Szoboszlai Dominik a második helyen szerepel a top 25-ös listán. A magyar válogatott csapatkapitánya így olyan sztárokat előz meg, mint Cole Palmer, Victor Osimhen, Hugo Ekitiké, Phil Foden vagy Trent Alexander-Arnold.
Szoboszlai Dominikot csak Kvaratskhelia előzi meg
A rangsor élén Khvicha Kvaratskhelia áll, akit az UEFA a BL-szezon legjobb játékosának is megválasztott. A grúz támadó klasszisa vitathatatlan, de Grúzia nem jutott ki a világbajnokságra, így ő is csak nézőként követheti az eseményeket. Mögötte következik Szoboszlai Dominik, akinek hiánya magyar szempontból különösen fájdalmas: a Liverpool középpályása az elmúlt években a magyar válogatott vezére, legnagyobb nemzetközi sztárja és egyik legértékesebb játékosa lett. Magyarország azonban még a pótselejtezőt sem érte el, így 1986 óta nem tudott kijutni a vb-re.
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Ki a foci-vb legnagyobb hiányzója?
A listán többféle okból szerepelnek a futballisták. Vannak, akiknek a válogatottja nem jutott ki, ilyen például Kvaratskhelia, Szoboszlai, Victor Osimhen, Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Sandro Tonali, Robert Lewandowski vagy Jan Oblak. Másoknál sérülés vagy a szövetségi kapitány döntése állhat a háttérben: ilyen névként került elő például Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo, Éder Militão, João Pedro vagy Estêvão Willian.
Angol sztárok, brazil kimaradók, nagy olasz hiányzók
Az összeállítás egyik legérdekesebb része az angol játékosok jelenléte. Cole Palmer a harmadik, Phil Foden a hatodik, Trent Alexander-Arnold pedig a hetedik helyen szerepel, ami jól mutatja, mennyire erős és mennyire vitatott az angol keret összeállítása. A kommentelők közül többen is értetlenkedtek Palmer és Foden helyezésén, míg mások Harry Maguire nevét hiányolták a listáról.
A brazil nevek is sok vitát váltottak ki. Rodrygo, Éder Militão, João Pedro és Estêvão Willian is ott van a top 25-ben, ami több hozzászóló szerint azt jelzi, hogy Brazília kerete továbbra is elképesztően mély. Az olaszoknál pedig Donnarumma, Bastoni, Barella, Tonali és Dimarco hiánya is feltűnő, ráadásul az olasz válogatott lemaradása önmagában is az egyik legnagyobb történet a világbajnokság előtt.
A kommentelők már össze is raknának egy külön válogatottat
A poszt alatt a szurkolók gyorsan rákaptak a témára.
Többen viccelődtek Rodrygo Goes nevével, mondván: ha „Goes”, akkor miért nem megy a világbajnokságra?
Mások azt írták, ebből a 25 játékosból olyan csapatot lehetne összerakni, amely akár magát a világbajnokságot is megnyerhetné. Volt, aki szerint külön kvótát kellene adni a lemaradó sztárok válogatottjának, míg mások azt kifogásolták, hogy a lista keveri azokat, akiknek az országa nem jutott ki, azokkal, akiket egyszerűen nem hívtak be.