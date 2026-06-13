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Szoboszlai Dominik is részese világbajnoki futball-láznak! Mexikóvárosban, a foci-vb nyitómérkőzésén helyszínén szabadtéri fotókiállítást rendeztek a város egyik legforgalmasabb pontján, a Reforma sugárúton. A nem mindennapi látványnak két magyar főszereplője is van: Szoboszlai Dominik, valamint az elismert fotográfus, Réti Zsolt.

A Reforma sugárúton kiállított képen Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya látható, amint amint a szurkolók körülveszik őt az Írország ellen 3-2-re elveszített vb-selejtező után. 

Szoboszlai Dominik összetört az írek elleni vb-selejtező után
Szoboszlai Dominik összetört az írek elleni vb-selejtező után
Fotó: Mirkó István

A tavaly novemberi vereséggel biztossá vált, hogy a magyar válogatott lemarad a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról, Szoboszlai pedig azóta is többször hangsúlyozta, hogy tartozik a vb-szereplés kiharcolásával a magyar szurkolóknak. 

Szoboszlai Dominik kijutott a világbajnokságra

Simon Zoltán, az nb1.hu sportújságírója a közösségi oldalán tudatta, hogy Réti Zsolt tavaly novemberben készített képe kikerült a mexikóvárosi fotókiállításra. 

Réti Zsolt ikonikus képe is ki van állítva Szoboszlai Dominikről
Réti Zsolt drámai képe is ki van állítva Szoboszlai Dominikről
Fotó: Sáshenka Gutiérrez/EFE

A kiállítás a mexikóvárosi Paseo de las Culturas Amigas sétányon nyílt meg „Az Európai Unió a pályán: egy közös szenvedély tükrei” címmel, amelyet az EU mexikói delegációja és Mexikóváros kormánya közösen mutatott be. A holanews azt írja, hogy a tárlat az EU 27 tagállamában és Mexikóban készült felvételeken keresztül mutatja be, hogyan válik a labdarúgás a mindennapi élet, a kultúra és az identitás részévé világszerte.

A megnyitón diplomaták, kulturális szereplők és fotósok is részt vettek. Az EU mexikói nagykövete, Francisco André hangsúlyozta: a futball egyetemes nyelv, amely képes összekötni a különböző kultúrákat. 

A tárlat június 19-ig ingyenesen látogatható Mexikóvárosban, majd Monterreyben és Guadalajarában is megtekinthető lesz a 2026-os világbajnokság helyszíneihez kapcsolódva. 

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