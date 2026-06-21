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Foci-vb 2026

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A japán labdarúgó-válogatott 4-0-ra kiütötte Tunéziát a világbajnokságon. A japánok első gólját Kamada Daicsi szerezte, aki olyan gólörömmel ünnepelt, mint amilyet Szoboszlai Dominiktól is láthattunk már.

A japán válogatott már a 4. percben vezetést szerzett Tunézia ellen a foci-vb F csoportjában. A korai előny a Crystal Palace futballistájának, Kamada Daicsinak volt köszönhető, a 29 éves középpályás „telefonálós” gólörömmel ünnepelt. A mozdulat kísértetisen hasonlított arra, mint amit Szoboszlai Dominik már a Salzburg játékosaként is többször bemutatott korábban.

Kamada Daicsi a Szoboszlai Dominik által is többször bemutatott gólörömmel ünnepelt
Kamada Daicsi a Szoboszlai Dominik által is többször bemutatott gólörömmel ünnepelt
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Szoboszlai Dominikot másolta a japánok sztárja?

A mérkőzés után a japánok futballistája magyarázatot adott a gólörömére. Elmondása szerint klubtársa mozdulatát „vette kölcsön”, mivel megállapodtak.

„Ez egyébként a csapattársam, Eddie Nketiah gólöröme. Ebben az idényben sokat volt sérült, és megkért, hogy ha gólt szerzek, én is így ünnepeljek. 

A Premier League-ben sajnos nem voltam eredményes, de megígértem neki, hogy ha gólt szerzek a vb-n, akkor így ünneplem meg. A csoportunk még nem dőlt el, az utolsó fordulóban is a három pontért hajtunk” – nyilatkozta Kamada.

A „telefonálos” gólörömöt Szoboszlain kívül sokan bemutatták már, 

az aranylabdás Ousmane Dembélé is ünnepelt így, akárcsak a holland Xavi Simons. Más sportágak sztárjai körében is népszerű a mozdulat, a teniszezőknél Novak Djokovics is élt már vele, atlétikában pedig a gátfutó Grant Holloway védjegye.

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