A japán válogatott már a 4. percben vezetést szerzett Tunézia ellen a foci-vb F csoportjában. A korai előny a Crystal Palace futballistájának, Kamada Daicsinak volt köszönhető, a 29 éves középpályás „telefonálós” gólörömmel ünnepelt. A mozdulat kísértetisen hasonlított arra, mint amit Szoboszlai Dominik már a Salzburg játékosaként is többször bemutatott korábban.

Kamada Daicsi a Szoboszlai Dominik által is többször bemutatott gólörömmel ünnepelt

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Szoboszlai Dominikot másolta a japánok sztárja?

A mérkőzés után a japánok futballistája magyarázatot adott a gólörömére. Elmondása szerint klubtársa mozdulatát „vette kölcsön”, mivel megállapodtak.

„Ez egyébként a csapattársam, Eddie Nketiah gólöröme. Ebben az idényben sokat volt sérült, és megkért, hogy ha gólt szerzek, én is így ünnepeljek.

A Premier League-ben sajnos nem voltam eredményes, de megígértem neki, hogy ha gólt szerzek a vb-n, akkor így ünneplem meg. A csoportunk még nem dőlt el, az utolsó fordulóban is a három pontért hajtunk” – nyilatkozta Kamada.

"This was for my teammate Eddie Nketiah." 🥰



Daichi Kamada on his celebration last night for Japan, what a guy 🇯🇵 pic.twitter.com/hTsaV19Nsg — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 21, 2026

A „telefonálos” gólörömöt Szoboszlain kívül sokan bemutatták már,

az aranylabdás Ousmane Dembélé is ünnepelt így, akárcsak a holland Xavi Simons. Más sportágak sztárjai körében is népszerű a mozdulat, a teniszezőknél Novak Djokovics is élt már vele, atlétikában pedig a gátfutó Grant Holloway védjegye.