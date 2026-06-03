A Sports World magazinnak adott nagyinterjújában Szoboszlai Dominik őszintén mesélt az életéről, családjáról, az apaságról, a divatról, a Liverpoolhoz vezető útról, valamint azokról az álmokról, amelyek továbbra is előre hajtják.
Anglia lett az otthona – itt született meg Szoboszlai Dominik lánya és itt nyerte meg a Premier League-et
Szoboszlai nyugodt magabiztossággal beszél jelenlegi életéről. Bár még mindig csak 25 éves, pályafutása során már több országot és futballkultúrát ismert meg, és minden állomás újabb elvárásokat, nagyobb figyelmet és komolyabb nyomást hozott magával.
Ennek ellenére jól érzi magát Angliában, amely mára számára és családja számára is otthonná vált.
„Nagyon jól vagyok. Élvezem az életet Angliában. Szeretek itt lenni. Szeretem a várost, szeretem az országot, és természetesen a legfontosabb dolog a futball. Ez tesz boldoggá” – mondta.
Az angliai élethez két különösen fontos pillanatot köt.
Azt hiszem, a legjobb dolgok, amelyek Angliában történtek velem, hogy megszületett a lányom, illetve megnyertem a Premier League-et."
A mondat jól mutatja, mennyire megváltozott az élete az elmúlt időszakban. Az elitfutball világában minden pillanat azonnal ítélet tárgyává válik: minden labdaérintést elemeznek, minden eredményt szétszednek, minden érzelmet felnagyítanak. A Liverpool szintjén játszó futballistáknak alig marad idejük kikapcsolni.
Az apaság azonban teljesen új perspektívát adott neki: „Most már tudom, mi az igazán fontos”
Szoboszlai elárulta, hogy az apává válás egyik napról a másikra mindent megváltoztatott.
„Nagyon jó érzés. Teljesen más lett minden egyik napról a másikra. Hirtelen lesz valaki, aki mindenkinél fontosabb, és arra koncentrálsz, hogy gondoskodj róla és a családodról."
A változás még a vereségekhez és rossz teljesítményekhez való hozzáállását is átalakította. Korábban egy gyengébb meccs után hosszú ideig dühös maradt, ma azonban egészen másként dolgozza fel ezeket a helyzeteket.
„Régebben egy rossz mérkőzés után akár hosszabb ideig is nagyon mérges voltam. Most viszont csak haza kell mennem, és rájövök, mi az igazán fontos.”
Mindez ugyanakkor nem csökkentette az ambícióját – inkább még élesebbé tette: „Mindent feláldoztam” – üzenet a magyar fiataloknak.
Szoboszlai pontosan érzi, milyen felelősség jár azzal, hogy magyar játékosként az európai futball csúcsán szerepel. Tudja, hogy sok fiatal számára példakép, és szeretné megmutatni: kisebb futballnemzetből érkezve is elérhető a legmagasabb szint.
Szeretek magyar lenni, és próbálom megmutatni minden magyar gyereknek – vagy embernek –, hogy minden lehetséges, ha valóban beleteszed a munkát és hiszel magadban."
A sikerhez vezető út szerinte egyértelműen áldozatokkal jár: „Eddig mindent feláldoztam. Még rengeteg dolgot szeretnék elérni, ezért továbbra is keményen kell dolgoznom.”
A magyar klasszis nem romantizálja az áldozathozatalt. Számára ez egyszerűen a valóság része: „Ha tényleg el akarod érni az álmodat, akkor mindent fel kell áldoznod.”
Hangsúlyozta: egy profi futballistának gyakorlatilag csak a labdarúgásra szabad koncentrálnia, oda kell figyelnie saját magára és minden olyan tényezőre, amely segíti a fejlődését.
Szerinte a kudarcok és visszalépések elkerülhetetlenek: „Biztosan lesznek nehéz időszakok, amikor egy lépést hátra kell tenned. De ha túljutsz ezeken, erősebb leszel” – mentálisan is.
És itt érkezik el ahhoz a tényezőhöz, amelyet kulcsfontosságúnak tart: „Nagyon fontos a mentális erő. Nem elég jónak lenni a pályán. Mentálisan is elképesztően erősnek kell lenned.”
A Liverpoolig vezető út: két nap alatt eldőlt minden
Szoboszlai pályafutása Magyarországról indulva a Red Bull Salzburgon és az RB Leipzigen át vezetett a Liverpoolhoz. Tehetsége megnyitotta előtte az ajtókat, de saját meglátása szerint a fegyelem és a következetes munka tartotta nyitva azokat. Liverpoolba igazolása pedig meglepően gyorsan lezajlott.
„Talán két nap alatt megtörtént az egész. 'Igen, szeretnénk téged.' 'Igen, jönni akarok.' Kész, vége. Ennyire gyors volt.”
Felidézte azt a pillanatot is, amikor aláírta a szerződését és először magára öltötte a Liverpool mezét: „Olyan érzés volt, hogy: rendben, jó úton haladok az álmaim megvalósítása felé.”
A Liverpool mezének súlyát természetesen azonnal megérezte. Egy olyan klubhoz került, amelynek történelme, elvárásai és nyomása külön világot jelentenek a futballban. Szoboszlai azonban ezt inkább megerősítésként élte meg: annak bizonyítékaként, hogy az út, amelyre feltette az életét, valóban a legnagyobb célok felé vezet.
A futball mellett egyre fontosabb lett számára a divat
Az utóbbi években Szoboszlai nemcsak a pályán, hanem öltözködési stílusával is egyre nagyobb figyelmet kapott. A magyar középpályás ma már a futballvilág egyik legstílusosabb játékosának számít. Saját divatérzékéről lazán, nyitottan beszélt.
Nyitott vagyok mindenre. Tulajdonképpen bármit fel tudok venni, ami elém kerül, és ha azt mondom, tetszik, akkor tetszik.
Szerinte a divatban nincs olyan, hogy „túl sok”.
„Lehet, hogy néhányan azt mondják valamire, hogy ez már túlzás. De a divatban valójában nincs olyan, hogy túl sok. Ha érzed, akkor működik. Felveheted.”
Bár mindig is érdekelte az öltözködés, igazán körülbelül négy éve kezdett komolyabban foglalkozni vele.
„Elkezdtem jobban beleásni magam ebbe a világba, és rájöttem, mennyire élvezem. Jól kinézni, szép ruhákat viselni” – ez boldoggá tesz.
James Bond-hangulat Budapesten és Beckham mint példa
Divat iránti érdeklődése látványosan megjelent a budapesti Four Seasons Hotellel közös együttműködésében is, amely elegáns szabósági stílust, klasszikus autókat és filmszerű atmoszférát ötvözött.
A projekt során egyfajta modern James Bond-karakterként jelent meg: „Közös ötlet volt köztünk és köztük. Aztán felmerült az elképzelés, hogy talán én lehetnék a következő James Bond.”
Az ötlet azonnal megtetszett neki: „Tetszett az ötlet, tetszett a szett, tetszettek a ruhák, és nagyon tetszett az autó is. Megcsináltuk, és végül nagyon jól sikerült.”
Szoboszlai tisztában van vele, hogy a modern futballistákat ma már nem kizárólag a pályán nyújtott teljesítményük határozza meg. Divat, üzlet, kultúra, jótékonyság, személyes márka – mind részei a nagyobb képnek. Példaképként David Beckhamet említette, aki futballkarrierjén túlmutató, globális identitást épített fel.
Látod Beckhamet, aki már nem futballozik, mégis megvannak a saját dolgai. Imádom a divatot és imádom a futballt is, szóval akár mindkettő megtörténhet. De először fel kell építenem magam erre a szintre.
BL-győzelem, Liverpool-csúcs és egy világbajnoki álom Magyarországnak
Bár érdeklődése már messze túlmutat a futballon, prioritásai továbbra is egyértelműek: trófeák, sikerek és újabb történelmi eredmények. Liverpoollal újra a csúcsra akar érni: „Szeretnék Bajnokok Ligáját nyerni, ez biztos.”
De még ennél is erősebb érzelmek kapcsolják a magyar válogatotthoz: „Mondtam már korábban is: tartozom a hazámnak egy világbajnoksággal.”
Hozzátette: ezt a célt különösen komolyan veszi.
„Még tartozom nekik ezzel, ezért nagyon sokat fogok erre koncentrálni. Klubszinten pedig újra a csúcson szeretnék lenni a Liverpoollal: harcolni a Premier League-ért, harcolni a Bajnokok Ligájáért, és megnyerni a Bajnokok Ligáját. Ez a legnagyobb álmom.”
A kijelentés merész, de egyáltalán nem meglepő egy olyan játékostól, aki sosem volt híve a kis céloknak. Karrierjét végig az a meggyőződés formálta, hogy a földrajzi, mentális vagy szakmai korlátokat nem elfogadni kell, hanem megkérdőjelezni. És mégis, a nagy célok, a nyomás, a hírnév és a csillogás mögött végül egy meglepően egyszerű gondolat irányítja.
Megtalálni azokat a dolgokat, amelyek boldoggá tesznek, és egyszerűen csak csinálni azokat.
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