A Sports World magazinnak adott nagyinterjújában Szoboszlai Dominik őszintén mesélt az életéről, családjáról, az apaságról, a divatról, a Liverpoolhoz vezető útról, valamint azokról az álmokról, amelyek továbbra is előre hajtják.

A legnagyobb magyar focisztár, Szoboszlai Dominik

Fotó: On The Tek / Sports World

Anglia lett az otthona – itt született meg Szoboszlai Dominik lánya és itt nyerte meg a Premier League-et

Szoboszlai nyugodt magabiztossággal beszél jelenlegi életéről. Bár még mindig csak 25 éves, pályafutása során már több országot és futballkultúrát ismert meg, és minden állomás újabb elvárásokat, nagyobb figyelmet és komolyabb nyomást hozott magával.

Ennek ellenére jól érzi magát Angliában, amely mára számára és családja számára is otthonná vált.

„Nagyon jól vagyok. Élvezem az életet Angliában. Szeretek itt lenni. Szeretem a várost, szeretem az országot, és természetesen a legfontosabb dolog a futball. Ez tesz boldoggá” – mondta.

Az angliai élethez két különösen fontos pillanatot köt.

Azt hiszem, a legjobb dolgok, amelyek Angliában történtek velem, hogy megszületett a lányom, illetve megnyertem a Premier League-et."

A mondat jól mutatja, mennyire megváltozott az élete az elmúlt időszakban. Az elitfutball világában minden pillanat azonnal ítélet tárgyává válik: minden labdaérintést elemeznek, minden eredményt szétszednek, minden érzelmet felnagyítanak. A Liverpool szintjén játszó futballistáknak alig marad idejük kikapcsolni.

Az apaság azonban teljesen új perspektívát adott neki: „Most már tudom, mi az igazán fontos”

Szoboszlai elárulta, hogy az apává válás egyik napról a másikra mindent megváltoztatott.

„Nagyon jó érzés. Teljesen más lett minden egyik napról a másikra. Hirtelen lesz valaki, aki mindenkinél fontosabb, és arra koncentrálsz, hogy gondoskodj róla és a családodról."

A változás még a vereségekhez és rossz teljesítményekhez való hozzáállását is átalakította. Korábban egy gyengébb meccs után hosszú ideig dühös maradt, ma azonban egészen másként dolgozza fel ezeket a helyzeteket.

„Régebben egy rossz mérkőzés után akár hosszabb ideig is nagyon mérges voltam. Most viszont csak haza kell mennem, és rájövök, mi az igazán fontos.”