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A magyar labdarúgó-válogatott hétfői, debreceni nyílt edzése valóságos szurkolói rohamot hozott a Kazahsztán elleni keddi felkészülési mérkőzés előtt. A Nagyerdei Stadionban több mint ötezren voltak kíváncsiak Marco Rossi csapatára, de a legnagyobb figyelem természetesen a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik köré összpontosult. A Liverpool játékosa néhol már nezezen viselte a szurkolók túlcsorduló szeretetét.

Amikor az edzés után a játékosok a lelátóhoz mentek autogramokat osztani és közös fotókat készíteni a szurkolókkal, a Liverpool középpályása körül pillanatok alatt hatalmas tömeg alakult ki. Többen mezeket és pólókat dobáltak felé abban a reményben, hogy megszerezhetik az értékes aláírást. A helyzet többször is kaotikus lett, Szoboszlai Dominik többször a kezével jelezte, hogy kicsit nyugodjanak le az érintettek.

Szoboszlai DOminik a szurkolók legnagyobb kedvence
Szoboszlai DOminik a szurkolók legnagyobb kedvence
Fotó: Ladóczki Balázs

Szoboszlai Dominik a szurkolók rajongásának tárgya lett

Szoboszlainak látványos kézmozdulatokkal kellett nyugalomra intenie a rajongókat. A válogatott csapatkapitánya ugyan türelmesen teljesítette a kéréseket, de a nagy nyüzsgés közepette egy mosollyal kísért sóhaj is jelezte, hogy nem volt egyszerű dolga. Volt, hogy mezek repültek felé, amik közül ő is visszadobott párat, ezzel is jelezve, hogy azért a helyzet nem ennyire egyszerű.

A magyar játékosok végül igyekeztek minden érdeklődő kedvében járni. Többen az edzésen viselt felszerelésükből is ajándékoztak a szurkolóknak, míg a pénteken Finnország ellen remekül bemutatkozó Yaakobishvili Áron dedikált kapuskesztyűjét dobta a lelátóra. A keddi, magyar válogatott Kazahsztán elleni mérkőzése előtt így már az edzésnapon is futballünnepi hangulat uralkodott Debrecenben.

@stoneszegi Káosz Szoboszlai Dominik körül Debrecenben, a magyar válogatott nyílt edzése után🤯😤 #szoboszlai #debrecen #magyarorszag #angry #foryou ♬ eredeti hang - stoneszegi

 

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