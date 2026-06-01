Május végén 29 játékosnak küldött meghívót Marco Rossi szövetségi kapitány a szezon utolsó mérkőzéseire. A felkészülés kezdéseként a kerettagok kedden, szerdán és csütörtökön, három csoportra osztva, fizikai felméréseken vettek részt. A meghívottak közül Schön Szabolcs egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és a férfi A-válogatott júniusi mérkőzésein sem lesz bevethető, így elhagyta a Telki Edzőközpontot. A válogatott keret tagjai közül később csatlakozott csapathoz Bolla Bendegúz, továbbá június 1-én a Liverpool három légiósa, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik, valamint a Bournemouth középpályása Tóth Alex is.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen

Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik is megérkezett Telkibe

Az edzőtáborba érkezett klasszis játékos megjelenése vitát generált a szurkolók között, az M4 Sport Facebook-oldalán egészen megdöbbentő stílusban támadják a csapatkapitányt a ruhája miatt.