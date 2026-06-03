Szoboszlai Dominikék nyara különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a klub kispadjára várhatóan hamarosan megérkezik az új vezetőedző, Andoni Iraola, aki első liverpooli felkészülését irányíthatja majd.

Szoboszlaiék a Comóval és a Monacóval is megmérkőznek

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Milyen meccsek várnak a nyáron Szoboszlaiékra?

A csapat optimistán készül az új szezonra, és összesen öt nyári felkészülési találkozó szerepel a programban.

A legújabb bejelentés szerint a

Liverpool előbb az AS Monaco ellen lép pályára az Anfielden augusztus 9-én, vasárnap. A találkozó magyar idő szerint 15:30-kor kezdődik. A két klub legutóbb több mint húsz évvel ezelőtt találkozott egymással, még a 2004–2005-ös, liverpooli BL-győzelemmel záruló idényének csoportkörében.

Egy héttel később, augusztus 16-án, szintén vasárnap az olasz élvonalbeli Como 1907 érkezik Liverpoolba. A mérkőzés magyar idő szerint 19:00-kor rajtol. Ez lesz az első alkalom a történelemben, hogy a két együttes megmérkőzik egymással, akár tétmeccsen, akár barátságos találkozón.

Az anfieldi meccsek előtt a Liverpool amerikai túrán vesz részt.

A csapat július 26-án, magyar idő szerint éjfélkor a Sunderlanddel csap össze Nashville-ben, a GEODIS Parkban. Ezt követően július 30-án New Yorkban, a Yankee Stadionban a Wrexham lesz az ellenfél magyar idő szerint hajnali 1:30-tól, majd augusztus 2-ről 3-ra virradóan, magyar idő szerint 22:00-kor a Leeds United ellen zárul az amerikai körút Chicagóban, a Soldier Field stadionban.

A Liverpool várhatóan július elején kezdi meg a nyári munkát az AXA Training Centre-ben, ahol Andoni Iraola minden jel szerint megtarthatja első edzéseit a klub élén.